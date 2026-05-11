Променят името на метростанция "Витиня" на "Бесарабия"

Метростанция "Витиня" се преименува на "Бесарабия", реши днес комисията по транспорт към Столична община. Предложението е на председателя на СОС Цветомир Петров и зам.-председателя Вили Лилков. Причината за тази промяна е недоволството на редица граждани, които са се обърнали към своите представители в градски парламент за подредбата на имената на станциите по третата линия на метрото.

С решение на съвета те са определени така – "Стадион „Георги Аспарухов" и непосредствено след нея следва метростанция "Витиня", заради името на пресечната улица. Последователността и близостта на името на легенда на българския футбол и името на лобното му място предизвиква остро обществено недоволство.

"Редица граждани възприемат подобна последователност като недомислица и липса на нужното уважение към историята и символите на българския футбол както и по отношение на една непрежалима загуба", споделя председателят на СОС.

С настоящия доклад се предлага метростанция "Витиня" да бъде преименувана на "Бесарабия" по името на другата основна пресечна улица. Предложението е в пълен синхрон с Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.

"Станция с това име би била символ на единството на българската нация, независимо от държавните граници. Бесарабия е дала на България личности, без които институционалното изграждане на страната ни след 1878 г. би било немислимо като Александър Малинов, ген. Данаил Николаев, проф. Димитър Агура и много други. В Бесарабия, днешна Украйна и Молдова, живеят стотици хиляди етнически българи, които са съхранили езика и обичаите си в тяхната най-чиста форма. Във времена на изпитания за тези общности, присъствието на името "Бесарабия" в сърцето на София е ясен жест на солидарност", обяснява избора на името Вили Лилков.