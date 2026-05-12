В планините е ясно и тихо, с добри условия за туризъм

Има опасност от подхлъзване и пропадане в снежната покривка

12.05.2026 | 09:35 ч.
БГНЕС

В планините е ясно и тихо, с добри условия за туризъм към момента. На места има разкъсана облачност, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части все още има сняг и затова нека хората бъдат внимателни при придвижване, тъй като има опасност от подхлъзване и пропадане в снежната покривка, посъветваха от ПСС.

От спасителната служба посъветваха също да се следи прогнозата за времето, тъй като тя предвижда влошаване на условията, като може да има локални бури с гръмотевици и градушка.

Според прогнозата за времето над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите части – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

