Муцунски "многу навреден": В Скопие не били северомакедонци, не било среща, а разговор

Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски е "многу навреден" (б.;р. - много обиден) след срещата с българската си колежка Велислава Петрова по време на провелия се в Брюксел Съвет на външните работи. Там двамата имаха първа делова среща и дружески разговаряха.

"В дипломацията прецизността не е формалност, тя е отражение на уважението",

пише обаче във Фейсбук снощи Муцунски.

„Имахме хубава първа среща, България има ясно изградена позиция, която от 2022 г. не е двустранен въпрос, а въпрос на дискусия между ЕС и държава кандидат. И днес тази позиция беше препотвърдена. Радвам се, че по тази позиция има много широк политически консенсус в България”, заяви Велислава Петрова в отговор на журналистически въпрос, уточнявайки, че това е казала това и „на северномакедонските си партньори” и изрази очакване Скопие да предприеме действия, които да покажат, че те имат цялата политическа готовност да вървят напред по своя европейски път.

Муцунски контрира, че двамата не са имали официална двустранна среща,

а „кратък разговор в кулоарите на събитие, в присъствието на няколко колеги”.

„Ако едноминутен разговор се нарича „среща“, тогава наистина имахме много „срещи“ днес. Същевременно бих искал да напомня, че използването на термина „северномакедонец“ по отношение на македонския народ е неточно и неуместно. Македонците са македонци. Това не е въпрос на политика, а на базово уважение към идентичността и достойнството на един народ. И, както казах на Весислава (Велислава – бел. ред.), надявам се, че наистина ще се срещнем скоро – в приятелска и позитивна атмосфера, насочена към изграждане на добросъседски отношения и нашето общо европейско бъдеще”, написа Муцунски.

Свързани статии От Скопие: Очакваме европейско поведение от България

След изборите в България Муцунски неколкократно заяви, че след като бъде съставено новото българско правителство, ще влезе в контакт с българския министър на външните работи. Той обяви, че правителството на Северна Македония „винаги е било готово за диалог”, но

воля за диалог е липсвала от страна на предишния български кабинет,

а по време на пресконференция с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе дни по-късно заяви, че "в тази ситуация" Северна Македония не е готова за промени в конституцията", предаде БТА.

Свързани статии Как видяха изборите у нас в Северна Македония?

„По отношение на двустранните отношения с България искам да бъда кристално ясен. В този контекст страната ни не е готова за конституционни промени. Липсва доверие и липсва надеждност по отношение на посланията за нас, като държава, така че в този момент няма условия за конституционни промени и правителството не е готово да предприеме каквато и да е стъпка към конституционни промени“, каза още Муцунски.