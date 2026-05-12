ГЕРБ-СДС ще подкрепи законопроекта на ПБ за съдебната власт

“ПГ на ГЕРБ-СДС ще подкрепи трите законопроекта, които касаят устройствения закон на съдебната власт. Приветстваме своевременното им разглеждане, макар и във временна правна комисия”, каза преди началото на Бюджетната комисия в НС Рая Назарян.

Депутатът от ГЕРБ-СДС добави, че и в трите законопроекта на ПБ се съдържат добри предложения, които имат своя временен характер. “Първо, по обезпечаването, провеждането на една прозрачна процедура по избор на членове на Висшия съдебен съвет и инспектората към него, както и уреждане на отношенията как да действа настоящия състав на Висшия съдебен съвет до избор на нов такъв”.

Назарян подчерта, че партията има своите съображения по отношение изписването на текстовете - “смятаме да ги прецизираме между първо и второ гласуване”.

“Времето беше твърде кратко от внасянето и свикването на комисията, за да можем да получим становищата на професионалната академичната общност. Надяваме се такива да бъдат предоставени и за второ гласуване да имаме вече конкретни текстове, така че да не се стигне, без разбира се, да променяме целите, заложени от носителите, но да не се стига до допускане на намеса на законодателната власт в независимата съдебна власт, защото има много изключения, които се предвиждат винаги тези, този извънреден характер и тези изключения водят до лошо правило”, каза още бившият председател на НС.

“Има редица произнасяния на Конституционния съд в тази връзка, така че нашата позиция по духа на закона днес подкрепяме и между първо и второ гласуване ще направим нашите редакции, съобразени с целите, които се гонят и разбира се, с качеството на законодателство и законно, и конституционна съобразност на текстовете”, допълни Назарян.

Законопроект за високите цени

"Ще подкрепим всяка мярка, предложена в Народното събрание, която прави пазара да действа по-съвършено. Скептични сме относно всички предложения, но ще ги подкрепим на първо гласуване. Следва да се има предвид, че няма новина в мерките. Голяма част от тях са пренесени от вече действащи мерки в законодателството, примерно от Закона за въвеждане на еврото. Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основният инфлационен бустер и сме убедени, че всъщност механичното увеличение на възнагражденията и фискалната политика води до това, което се случва с цените", коментира бившият финансов министър Владислав Горанов.

“Не трябва да се забрава, че предходното правителство, имам предвид "спартанците" от служебното, основно живееха в ТикТок, вместо да контролират тези процеси в рамките на съществуващото законодателство”, добави Горанов.