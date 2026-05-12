Проф. Христова: Вирусите нямат почивка, скоро ще забравим за хантарисуа

Гриповете си тръгват, но нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии, предупреди проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Специалитът все пак каза, че към момента няма вирус, който да протича тежко.

“Опитомихме коронавируса – в началото беше див, с много тежки последици, но сега все по-леко ще го прекарваме. Много рядко се стига до усложнения – при рискови групи“, обясни Христова.

Пред bTV професорът добави, че в момента COVID е почти неразличим от една инфекция и ако не си направим изследване, няма да разберем, че боледуваме конкретно от него.

“Единични са случаите на коронавирус и грип в момента. Има респираторен синцитиален вирус, аденовируси и парагрипни вируси, както и риновируси при деца до 5 години“, обясни проф. Ива Христова.

Относно пръскането против комари тя коментира, че въпросът е сериозен и трябва да се подходи максимално бързо. “Пикът на комарната активност е август и септември. Май месец е моментът, в който да започнат пръсканията. За кърлежите дори е минал този период“, каза още проф. Христова.

Случаите с хантавируса

Специалистът коментира и нашумелите случаи с хантавирус на круизен кораб. Според проф. Христова няма риск инфекцията да се разпространи в Европа.

“В момента, в който се идентифицира вируса и се знае какво е заболяването, се взеха мерки, така че да не се допусне разпространението му. Той не е нов, така че няма нещо, което да представлява съществено напрежение за специалистите. Всички пасажери са изведени с отделни самолети и със спазване с всички необходими правила за превенция на инфекцията“, обясни директорът на Националния център по заразни и паразитни болести.

По думите ѝ като цяло това е вирус, който трудно се предава от човек на човек и затова няма много заразени.

“Най-вероятно 95% от тях няма да развият никакви симптоми, а другите ще бъдат лекувани. Важно е да не се допусне разнасяне на инфекцията. Към момента този епидемичен взрив няма разширяване“, уточни проф. Ива Христова.

Тя поясни, че при близък и продължителен контакт е възможно вируса да се предаде.

“Инкубационният период е обикновено 2-3 седмици, но максимално се описва до 6 седмици – при единични случаи. В близката седмица, който не развие симптом, надали ще се развие. Предполагам, че след още максимум месец всички ще сме забравили за този случай“, на мнение е Христова.

По думите ѝ хантавируси има навсякъде. През 2025 г. у нас има четири случая, а през 2024 г. – два. Проф. Ива Христова е на мнение, че скоро ще забравим за този вирус.