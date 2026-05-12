IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Трима души пострадаха след извънредно кацане на летището в Атина ВИДЕО

Самолетът се е върнал малко след излитането си за Мюнхен

12.05.2026 | 11:10 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Трима души пострадаха леко при евакуация от самолет на авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) късно снощи на международното летище в Атина, съобщава в. "Катимерини".

Самолетът със 184 души на борда е направил извънредно кацане в Атина, скоро след като е излетял за Мюнхен. От "Луфтханза" съобщиха, че всички пътници са напуснали самолета по надуваеми аварийни пързалки, като при това трима души са получили леки наранявания и са били откарани в болница за оказване на първа помощ.

Полет LH1753 от Атина до Мюнхен се е върнал обратно заради индикация за неизправност. По първоначална информация става дума за индикация за пожар в двигателя и тежка миризма в кабината. 

От "Луфтханза" съобщиха, че протоколът за използване на аварийните пързалки е бил спазен, за да се ускори слизането от самолета поради силна миризма в задната част на кабината.

В информацията не се посочва изрично дали е имало пожар на борда. Самолетът е превозвал 177 пътници и седем членове на екипажа.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

самолет летище Атина пострадали
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem