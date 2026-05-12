Трима души пострадаха след извънредно кацане на летището в Атина ВИДЕО

Трима души пострадаха леко при евакуация от самолет на авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) късно снощи на международното летище в Атина, съобщава в. "Катимерини".

Самолетът със 184 души на борда е направил извънредно кацане в Атина, скоро след като е излетял за Мюнхен. От "Луфтханза" съобщиха, че всички пътници са напуснали самолета по надуваеми аварийни пързалки, като при това трима души са получили леки наранявания и са били откарани в болница за оказване на първа помощ.

Полет LH1753 от Атина до Мюнхен се е върнал обратно заради индикация за неизправност. По първоначална информация става дума за индикация за пожар в двигателя и тежка миризма в кабината.

От "Луфтханза" съобщиха, че протоколът за използване на аварийните пързалки е бил спазен, за да се ускори слизането от самолета поради силна миризма в задната част на кабината.

В информацията не се посочва изрично дали е имало пожар на борда. Самолетът е превозвал 177 пътници и седем членове на екипажа.

(БТА)