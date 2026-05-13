Млечните продукти у нас: Ниски изкупни цени и високи надценки в магазините

Каква е ситуацията с цените на млечните продукти у нас на фона на ниски изкупни цени за производителите и високи надценки в търговската мрежа?

Председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов заяви пред Bulgaria ON AIR, че по-късите вериги на доставките са едно от решенията на проблемите.

Гостът в предаването "България сутрин" посочи някои спешни мерки:

да бъдат овладени инфлационните процеси

избелване на бранша

преструктуриране на фондовете от ЕС за земеделци, животновъди и преработватели

Михайлов е на мнение, че имаме несправедлива и неправилна система за разпределение на финансовия ресурс по хранителната верига.

"Гражданите плащат прекомерно високи цени, а животновъди и преработватели изнемогваме. Решението е къса верига, но в България трябва доста да поработим за това", подчерта той.

По думите му първата мярка е намаляване на инфлацията, която се генерира от цените на хранителните продукти.

Секторът е много разграден, има доста проблеми и е хубаво много неща да бъдат направени, отбеляза Михайлов.

Той смята, че кооперирането и създаването на държавни магазини е стъпка в правилната посока.

"Ние да можем директно да продаваме своята продукция. Фермерският пазар е може би добър, но е неорганизиран и много малко като процент от това, което се случва. директните пазари са добър път, но има много детайли за чистене", посочи Михайлов и добави, че търговските вериги са незаменим елемент по веригата на доставки.

"Таван на цените не е правилно, таван на надценките е съвсем друго. Временно като спешна мярка е хубаво да се наложи, за да се дисциплинира пазарът", заяви гостът.

Владислав Михайлов се обяви за коопериране на ниво производители и преработватели, акцентирайки, че при тях разходите за единица продукция са много по-големи от тези при хранителните вериги.

"България има достатъчно голям капацитет за производство на млечни продукти. Секторът може да презадоволява необходимостта от млечни продукти", увери събеседникът.

Ако БАБХ продължи да работи в този дух от последните 3-4 месеца, скоро ще има много добри резултати за пазара, изтъкна още Михайлов.