Колко бързо би свършила войната в Украйна, ако Путин "изчезне"?

Михаил Касянов, първият министър-председател на Владимир Путин, заяви ексклузивно пред румънската медия Digi24 при какви условия според него войната в Украйна може да приключи и какъв е ключът към това руският президент да прекрати военните действия.

На въпрос дали има шанс войната в Украйна да приключи, докато Владимир Путин е президент на Русия, Михаил Касянов обясни, че е възможно, но при определени условия.

"Ако имаше по-силен натиск - и имам предвид реален натиск - върху Путин, както военен, така и икономически и финансов. Всъщност в този момент всички ние сме изправени пред големи проблеми. Големи проблеми, което означава, че няма трансатлантическо единство", казва Касянов.

Той обясни контрастните подходи на държавите към войната по отношение на Европа и Съединените щати.

"В Европа всеки лидер на европейските държави разбира кой е агресорът, кой е жертвата и че само агресорът трябва да бъде натиск и наказан за тази агресия. Има обща визия в това отношение. Докато в Съединените щати американският президент и неговият екип смятат, че има двама регионални лидери, които се мразят и затова има война. И затова трябва да постигнат някакво споразумение, като направят някакви отстъпки от двете страни. Ето защо има недоразумение, погрешно тълкуване на тази ситуация. Ето защо се оказва натиск върху Украйна. Защо жертвите трябва да бъдат подложени на натиск? Какви отстъпки трябва да им бъдат направени... Това е проблемът. Това е разликата."

По думите му, ако американската администрация промени отношението си към тази война и се присъедини към европейската визия за нея, ще има съвместен натиск.

"В този случай мисля, че краят на войната може да бъде постижим. Освен това, ако се окаже натиск и контрол върху санкциите, които вече са наложени на режима на Путин, това ще промени ситуацията. Това означава, че Путин няма да има достатъчно средства, за да финансира тази война по толкова интензивен начин, както го прави сега. В момента финансирането не е е толкова интензивно, но все пак е трудната част от войната", допълва той.

Какво би се случило с войната, ако Путин си отиде?

На въпроса за бъдещето на войната, ако руският лидер Владимир Путин изчезне, Михаил Касянов отговаря, че "тя ще приключи много бързо след това".

"Войната би приключила след три месеца, мисля, може би дори по-бързо. Всеки лидер, който дойде след Путин, веднага би спрял войната или би се опитал да я спре и да преговаря със Запада, подобрявайки отношенията, премахвайки санкциите. Дори исторически пример би могъл да демонстрира това. Когато Сталин почина през 1953 г., по време на погребалните церемонии, Хрушчов и Маленков, лидерите на Комунистическата партия по това време, обсъждаха точно това: да се сложи край на Корейската война. И в рамките на три месеца те сложиха край на войната и започнаха преговори със Запада, със САЩ и Европа. Мисля, че ще бъде същото, защото знам, че всички хора в Русия, тоест и тези, които управляват, и тези от обкръжението на Путин, всички биха искали да спрат войната. Всички!"

Но според Касянов проблемът с Путин в момента е, че не може да бъде възприеман като победен.

"Той разбира, че веднага щом бъде възприеман като победен, ще загуби властта си", заключва Михаил Касянов.

Михаил Михайлович Касянов е министър-председател на Русия от 2000 до 2004 г. Преди това е бил първи заместник министър-председател през 2000 г. и министър на финансите от 1999 до 2000 г. През 90-те години на миналия век работи в администрацията на президента Борис Елцин на различни позиции, преди да се присъедини към първата администрация на президента Владимир Путин. След като напусна правителството през 2004 г. поради разногласия относно икономическата политика, той се превърна в един от водещите критици на президента Путин и лидер на опозицията.