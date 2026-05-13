Изнервен, Зеленски сваля ръкавиците пред администрацията на Тръмп

Проблемът се натрупваше отдавна. Преди повече от година, след встъпването в длъжност на президента Тръмп, Съединените щати престанаха да бъдат такъв партньор за Украйна във войната срещу Русия, какъвто бяха преди. Но сега изглежда, че и украинският президент Володимир Зеленски се отдръпва от тези отношения, като дистанцира страната си от този, който някога беше най-големият ѝ съюзник. Наречете го пробно раздяла, предизвикана до голяма степен от войната между САЩ и Израел с Иран. Подкрепяните от САЩ мирни преговори за прекратяване на боевете в Украйна са преустановени от края на февруари, когато първите бомби паднаха върху Техеран.

С преговорите, които сега са на изкуствено поддържане, Зеленски публично критикува Съединените щати по начини, които биха били немислими миналата година, когато Украйна водеше деликатна борба срещу натиска на администрацията на Тръмп за бърз мир, който благоприятстваше Русия, пише NYT. Откакто започна войната в Иран, американските преговарящи "нямат време за Украйна", оплака се Зеленски. Американското решение да се суспендират санкциите върху част от руския петрол с надеждата да се облекчат икономическите напрежения от войната в Иран дава на Кремъл "усещане за безнаказаност", протестира той.

Като натиска Украйна да размени територия за мир, администрацията на Тръмп "все още избира стратегия за оказване на по-голям натиск върху украинската страна", отколкото върху Русия, недоволства той. Украйна сега изглежда се подготвя за по-дълга война с Русия, която започна мащабна инвазия преди повече от четири години, както и за бъдеще с по-малко американско присъствие. Една от причините за нарастващата откровеност на Украйна е проста. След години на усилия за изграждане на собствено отбранително производство страната вече не се нуждае толкова много от Съединените щати. Киев също така открито търси подкрепа и от други места.

През изминалия месец Зеленски се опитваше да намери подкрепа в Европа. Той благодари на страни като Германия и Италия за помощта, оказана на Украйна, тъй като войната срещу Иран заплашваше доставките на оръжие за Киев. Той сключи споразумения за подпомагане на страни от Близкия изток в отбраната им срещу ирански дронове - сделки, които биха могли да създадат нови отношения в областта на сигурността. Криволичестият път към потенциално разриване на връзките със Съединените щати е осеян с неуспехи и унижения за Украйна. Месец след встъпването си в длъжност Тръмп и неговият антураж унижиха Зеленски по време на среща в Белия дом.

Тръмп многократно се е опитвал да пренапише историята, твърдейки, че Украйна, а не Русия, е започнала войната.

Администрацията на Тръмп се е подмазвала на Русия, като същевременно е намалила помощта за Украйна с 99 процента. Доскоро украинските лидери до голяма степен си мълчаха, надявайки се да избегнат пълно разриване на отношенията. Съединените щати все още предоставят жизненоважна разузнавателна информация от бойното поле. Вашингтон е в уникална позиция да посредничи между Москва и Киев. Провокирайте администрацията на Тръмп, беше идеята, и не само тази помощ може да изчезне, но Тръмп може също така напълно да се откаже от Украйна и да даде американската тежест на подкрепа на президента Владимир В. Путин от Русия.

Докато Киев наблюдаваше хаотична външна политика на Тръмп (тук заграбване на Гренландия, там нападение срещу Иран), той научи, че трябва да бъде по-самостоятелен. Зеленски, заедно с канцлера Фридрих Мерц от Германия, в центъра в син костюм, на презентация в Берлин миналия месец на военно оборудване, произведено чрез германо-украинско сътрудничество. Снимка от басейна от Ебрахим Норузи Украйна засили оръжейната си индустрия и подписа споразумения за споделяне на експертиза в областта на дронове с други страни, надявайки се да събере милиарди долари, за да инвестира обратно в своите отбранителни компании. В същото време напредъкът на Русия до голяма степен е в застой. Украйна сега произвежда повечето от дроновете, които използва. Алена Гетманчук, посланик на Украйна в НАТО, заяви, че произведените в Киев оръжия за прехващане са свалили над 60 процента от руските дронове.

"Сега се чувстваме по-самостоятелни", каза Гетманчук. Дори ако потокът от произведени в САЩ оръжия пресъхне - нарастващ риск, предвид напрежението върху запасите от оръжия от войната в Иран - Украйна би могла да се справи, според Максим Скрипченко, президент на Трансатлантическия диалогов център, изследователска група в Киев.

Американското разузнаване би било най-трудното нещо за замяна, казват анализатори. Европейските алтернативи обаче евентуално биха могли да се намесят, каза Скрипченко. Киев също се нуждае от американски ракети-прехващачи "Пейтриът", единствената реална защита, която сега има срещу руски балистични ракети.

Докато Украйна се опитва да изгради свои собствени ракети-прехващачи, това ще отнеме време. Но каквото и да е състоянието на отношенията между САЩ и Украйна, Съединените щати така или иначе разполагат с ограничен брой "Пейтриъти", които да предоставят на Киев. Що се отнася до мирните преговори, Володимир Фесенко, украински политически анализатор, подчерта, че преговорите все още са важни и че Киев не може да се откаже от всякакво сътрудничество с Вашингтон.

Въпреки че преговорите не постигнаха много, Украйна продължи дипломатическия си танц със Съединените щати.

Когато Тръмп предложи тридневно прекратяване на огъня, считано от събота, Зеленски се съгласи, въпреки широко разпространения скептицизъм в Украйна, че то ще се спази, камо ли ще помогне за напредъка на мира. Киев и Москва се обвиниха взаимно в нарушаване на прекратяването на огъня още в първия ден. В петък Зеленски повтори надеждата си, че преговарящите на Тръмп - Стив Уиткоф, неговият специален пратеник, и Джаред Кушнер, неговият зет - ще посетят Киев, украинската столица. И двамата са пътували до Москва няколко пъти, но все още не са потвърдили пътуване до Киев.

В неделя Зеленски звучеше почти като директор, отбелязвайки, че споразумението за размяна на затворници, сключено като част от прекратяването на огъня, все още трябва да се осъществи, и казвайки, че "очакваме американската страна да играе активна роля в осигуряването на неговото изпълнение". Зеленски призна, че войната срещу Иран е отклонила фокуса на преговарящите от Украйна и понякога е довела до действия, вредни за Киев. Малко след началото на тази война през февруари, администрацията на Тръмп издаде освобождаване от санкции върху продажбата на руски петрол, който вече е в морето.

Киев заяви, че освобождаването ще увеличи приходите на Москва, като същевременно няма да направи много за понижаване на цените. В началото на април, малко преди изтичането на освобождаването, украински служители посетиха Вашингтон и оказаха натиск върху американците да не го удължават, според двама украински служители, запознати със срещите. Казали са им, че освобождаването ще изтече, казаха служителите, които са говорили при условие за анонимност, за да обсъдят частни дипломатически разговори.

Макар че последиците от войната с Иран са предизвикателство за Зеленски, те също така го окуражават. Той не само открито критикува Вашингтон, но и Киев продължи кампанията си от удари срещу руската петролна инфраструктура, въпреки американските призиви за спиране на атаките.