Юлия Мендел, бившият прессекретар на Володимир Зеленски, даде 90-минутно интервю пред консервативния американски журналист Тъкър Карлсън. В него Мендел, която е работила със Зеленски от 2019 до 2021 г., се изказа изключително негативно за бившия си шеф, наричайки го "една от най-големите пречки пред мира" и твърдейки, че той редовно употребява наркотици.

Поради близостта на Мендел до руските пропагандни наративи, интервюто беше широко цитирано от руски държавни и проправителствени медии и z-блогъри. Повечето големи украински медии, от своя страна, го игнорираха.

"Говорих с хора, които ръководеха мирните преговори през 2022 г. Те казаха: Зеленски лично се е съгласил да се откаже от Донбас и това би сложило край на войната. А сега казва: "Не мога". Виждате ли, той е непоследователен. Когато работех за него, той изискваше положителни новини. Веднъж каза, че има нужда от пропаганда като Гьобелс. Лично аз никога не съм го виждал да употребява наркотици, но това е публична тайна. Много хора ми го потвърдиха. Често се случваше да отиде до тоалетната за 15 минути и да се върне друг човек. Енергичен, зареден. Хора, които го познаваха от 20 години, казваха, че е бил на кокаин", разказа Юлия Мендел.

Според нея днес Зеленски е една от най-големите пречки пред мира.

"Той не е този, когото виждате. Той е абсолютен майстор на актьорството, постоянно сменя маските си. Да, той не контролира емоциите си. Често е истеричен и смята, че всеки човек е за еднократна употреба. Няма емпатията, която играе. Той е абсолютно безумно велик актьор и това ни донесе много подкрепа през 2022 г., но актьорската му игра няма никаква същност. И всичко, което казва, е толкова откъснато от реалността. И по-голямата част от нещата, които казва, са или манипулация, или факт, изваден от контекста. Или са чисти лъжи", заявява тя.

Според нея прекратяването на войната би било политическо самоубийство за Зеленски.

"Той е диктатор. Знам със сигурност: той си мислеше, че е тук завинаги", заявява тя. "Тази война вече не е черно-бяла. Тя е тъмна и още по-тъмна. Ние виждаме Путин само като зло, но Зеленски също е зло. Той е просто прикри. Играе на плюшено мече пред камерата, но когато светлината угасне, той е мечка гризли и унищожава хората."

Мендел също така твърди, че Зеленски е използвал изпращането на фронтовата линия като начин да накаже хора, които са го критикували, казвайки, че дори е обсъждал открито подобен подход.

Оценявайки ситуацията в Украйна, тя я определи като нечовешка.

Корумпиран ли е Зеленски?

"Вярвам, че той стои зад много схеми за пране на пари", отговаря Мендел, когато е попитана дали Зеленски е корумпиран.

Тя разказва за свой приятел, който е бил номиниран за позиция в Министерството на социалната политика по време на мащабната инвазия.

"Обадиха му се и той каза, че е един от 5-те кандидати и че ще бъде интервюиран от Зеленски и Ермак, тогавашен началник на кабинета на президента Зеленски. Казаха му, че по време на интервюто ще трябва да измисли схеми за пране на пари, така че те да бъдат финансирани от Министерството на социалната политика. А Министерството на социалната политика е министерството, което отговаря за пенсиите. И така, когато говорим за тези бедни пенсионери и знаейки факта, че самият Зеленски одобрява схемите за пране на пари - виновен ли е той? Искам вашата аудитория да отговори на това. Разбирате ли моето отчаяние?

Реакция от офисът на президента на Украйна

"Тази жена не е участвала в мирните преговори или вземането на решения", заявиха от офиса на президента, като се усъмниха в легитимността на думите й. "Тя е луда отдавна и е несериозно да се коментира кой какво ѝ казва или дали това наистина се е случило."

Твърденията й бяха отхвърлени и от Андрей Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана.

Коваленко нарече подобни тези конспиративни теории и подчерта:

"Факт е, че Украйна се бори за своята територия от 2014 г. Никога не е имало и никога няма да има въпрос за отказ от територии."