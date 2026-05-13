Потенциален случай на хантавирус в Илинойс, болният не е бил на круизния кораб

Резултатите от теста на пациента ще са готови до 10 дни

13.05.2026 | 13:45 ч.
Reuters

Потенциална хантавирусна инфекция в Илинойс не е свързана с епидемията на круизния кораб MV Hondius и се разследва от здравните власти на щата.

Жител на окръг Уинебаго, северозападно от Чикаго, е наблюдаван от Министерството на общественото здраве на Илинойс (IDPH), съобщи ABC7.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията също провеждат тестове на лицето. Резултатите от теста могат да бъдат готови в рамките на 10 дни.

Според властите, лицето се е заразило с вируса, докато е почиствало дом, където е имало изпражнения от гризачи.

Лицето не е сериозно болно, не се е нуждаело от хоспитализация и се възстановява у дома.

Властите предполагат, че лицето се е заразило със северноамериканския щам на хантавирус, който не се разпространява от човек на човек. Следователно рискът за жителите на Илинойс остава много нисък.

Този щам е различен от щама Andes, който се разпространи на кораба MV Hondius и може да се предава от човек на човек.

Холандският кораб MV Hondius отплава от Ушуая, Аржентина, на 1 април, превозвайки 147 пътници и екипаж. Оттогава има седем потвърдени случая на хантавирус, както и три други възможни случая. Трима от 10-те души са починали.

 

