Потенциален случай на хантавирус в Илинойс, болният не е бил на круизния кораб

Потенциална хантавирусна инфекция в Илинойс не е свързана с епидемията на круизния кораб MV Hondius и се разследва от здравните власти на щата.
Жител на окръг Уинебаго, северозападно от Чикаго, е наблюдаван от Министерството на общественото здраве на Илинойс (IDPH), съобщи ABC7.
Центровете за контрол и превенция на заболяванията също провеждат тестове на лицето. Резултатите от теста могат да бъдат готови в рамките на 10 дни.
Според властите, лицето се е заразило с вируса, докато е почиствало дом, където е имало изпражнения от гризачи.
Лицето не е сериозно болно, не се е нуждаело от хоспитализация и се възстановява у дома.
Властите предполагат, че лицето се е заразило със северноамериканския щам на хантавирус, който не се разпространява от човек на човек. Следователно рискът за жителите на Илинойс остава много нисък.
Този щам е различен от щама Andes, който се разпространи на кораба MV Hondius и може да се предава от човек на човек.
Холандският кораб MV Hondius отплава от Ушуая, Аржентина, на 1 април, превозвайки 147 пътници и екипаж. Оттогава има седем потвърдени случая на хантавирус, както и три други възможни случая. Трима от 10-те души са починали.
