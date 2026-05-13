Свалиха НСО охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов

Свалиха охраната от НСО на лидера на "ДПС Ново Начало" Делян Пеевски, съобщи лидерът на ДПС-НН.

"Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана", пише Пеевски във Фейсбук.

Лидерът добави, че все пак вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, “както и в отговорността им при вземане на решения”.

“С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина", пише още Пеевски.

Минути по-късно депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев съобщи, че това се е случило и с охраната на Борисов.

“Преди малко сме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на господин Борисов е свалена. С решение на въпросната комисия. Това през всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, в никакъв случай институционално", каза Дончев.