28-годишната прессекретарка на Белия дом роди второ дете от 60-годишния си съпруг

28-годишната прессекретарка на Белия дом Каролайн Левит обяви раждането на дъщеря си Вивиана, или "Виви", от съпруга си Никълъс Ричио, който е на 60 години, като сподели щастливата новина в Instagram публикация в четвъртък, 7 май.

"Тя е перфектна и здрава, а по-големият ѝ брат с радост свиква с живота с новата си малка сестричка. Наслаждаваме се на всеки миг в нашия блажен бебешки балон", написа Левит.

От Белия дом до майчинството

Макар последният ѝ ден в Белия дом преди отпуска по майчинство да трябваше да бъде петък, 24 април, Левит присъства на вечерята на кореспондентите в Белия дом през уикенда и отново се озова на работа, когато ситуация с активен стрелец прекъсна събитието.

В понеделник, 27 април, тя проведе извънреден брифинг, за да осъди политическото насилие и да атакува вечерния комик Джими Кимъл, преди отново да излезе в отпуск в подготовка за термина си.

Politico съобщи в края на април, че Левит ще се върне на подиума след отпуска си по майчинство и няма да има официален заместник. Според изданието по време на отсъствието ѝ брифингите ще бъдат поети от представители на кабинета, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс и потенциално президента Доналд Тръмп.

"Най-големият коледен подарък"

Левит, която има и 21-месечен син Нико, обяви за първи път новината за бременността си през декември в Instagram. На снимките тя позира пред коледната елха в бяла плетена рокля, държейки корема си.

"Най-големият коледен подарък, за който някога бихме могли да мечтаем - момиченце, което идва през май 2026 година.☺️ Съпругът ми и аз сме развълнувани, че семейството ни ще се увеличи, и нямаме търпение да гледаме как синът ни става батко. Сърцето ми прелива от благодарност към Бог за благословията на майчинството, което наистина вярвам, че е най-близкото нещо до Рая на Земята. 🥹", написа Левит в описанието.

Левит остана на поста си като прессекретарка по време на бременността си, превръщайки се в първата бременна прессекретарка в историята.

Семейството на Каролайн Левит и Никълъс Ричио

Левит и Ричио, който е предприемач в сферата на недвижимите имоти, се сгодиха по време на коледните празници през 2023 година и посрещнаха сина си Никълъс Робърт Ричио, с прякор "Нико", на 10 юли 2024 година.

Малко след раждането на Нико Левит се върна на работа по президентската кампания на Доналд Тръмп за 2024 година, като каза, че е била мотивирана да се откаже от отпуска си по майчинство след опита за убийство срещу Тръмп на 13 юли в Бътлър, Пенсилвания.

"Погледнах съпруга си и казах: "Изглежда, че се връщам на работа", разказа тя пред The Conservateur в интервю през октомври 2024 година.

Левит не е споделила колко дълго планира да остане в отпуск по майчинство този път, преди да се върне в Белия дом.

Името Вивиана прозвуча още преди раждането на фона на стрелба

Любопитен детайл около името на новородената Вивиана се появи още преди раждането ѝ - по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом на 25 април, която беше прекъсната от нова тревожна ситуация, свързана със стрелба на събитие, на което присъства Доналд Тръмп. Менталистът Оз Пърлман, част от програмата на събитието, се опитал да познае името на бебето на Левит, а на бележката му било изписано "Вивиана". Именно в този момент вечерта рязко сменила тона си, след като присъстващите били уведомени за стрелбата - втори подобен инцидент около Тръмп след опита за убийство срещу него в Бътлър, Пенсилвания, през юли 2024 година, пише People.