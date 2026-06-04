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България е доставила значителен брой техника и въоръжение на Украйна през 2025 г

Данните, публикувани от UNROCA са част от официалните национални отчети, подавани към ООН

04.06.2026 | 14:03 ч. 26
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

България е декларирала значителни доставки на военна техника и въоръжение през 2025 г., които свидетелстват за значително укрепване на украинските сили за отбрана с дефицитна тежка техника по съветски образец. Това сочат официалните данни, публикувани в Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия (UNROCA).

Според отчетите част от изнесената техника е била насочена към държави партньори на Украйна, което поражда предположения, че впоследствие е достигнала до украинските въоръжени сили, пишат от "24 часа". 

Съгласно доклада България е изнесла за Чехия 22 танка Т-72, 40 многоцелеви верижни транспортьора МТ-ЛБ, една бойна машина на пехотата БМП-1, два бронирани автомобила HMMWV и 38 буксируеми гаубици Д-30 с калибър 122 мм.

За Великобритания са били доставени 18 самоходни артилерийски установки 2С1 "Гвоздика", три транспортьора МТ-ЛБ и три противотанкови оръдия БС-3.

Освен тези доставки регистърът на ООН отчита и пряка военна помощ от България за Украйна

Според данните страната ни е предоставила 50 зенитни установки ЗУ-2, 100 картечници калибър 7,62 мм, 100 ръчни гранатомета ATGL-L2 и 3000 еднократни гранатомета Bulspike.

Данните, публикувани от UNROCA са част от официалните национални отчети, подавани към ООН.

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Тагове:

ООН оръжия доставки Украйна Войната в Украйна
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