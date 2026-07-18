4 зодии ще се радват на най-много късмет в следващата година - до юли 2027 г.

От този месец планетата на късмета Юпитер навлезе в Лъв, а с този транзит идват и куп страхотни неща. Докато планетата на изобилието е в този огнен знак до юли 2027 г., четири зодиакални знака ще привлекат голям късмет и успех.

„Юпитер в Лъв ни учи да прегърнем по-уверените, смели и общителни части от себе си“, пишат астролозите от CafeAstrology. Точно така можем да растем и да се развиваме. Затова бъдете смели и се възползвайте максимално от тази щастлива енергия. Добрите неща ви очакват!

Ако се чудите кои 4 знака ще привличат най-много късмет и успех в продължение на цяла година, до следващото лято, то това са фиксираните (неподвижните) знаци в зодиака. А именно Телец, Лъв, Скорпион и Водолей, които съответстват на средата на всеки сезон и се отличават със своята стабилност, устойчивост и решителност.

Лъв

С Юпитер във вашия знак, късметът и успехът са неизбежни, Лъв. Напът сте да влезете в своята звездна ера. През следващата година ще привличате вълнуващи възможности, без дори да се опитвате.

Единственото нещо, което трябва да знаете обаче, е, че не можете да си позволите да бъдете неавтентични през следващите 12 месеца. Покажете се такива, каквито сте. Бъдете истински. Свалете маската. По време на този транзит е очевидно кога се държите фалшиво и това блокира възможностите да влязат във вашата орбита. Така че, бъдете най-истинското си аз и вселената ще ви възнагради.

Водолей

Вашият социален кръг е напът да получи подобрение, Водолей. Юпитер в Лъв носи множество нови и ценни връзки във вашата орбита. Тези взаимоотношения ще бъдат от полза за всяка област от живота ви и ще се почувстват наистина предназначени да пребъдат. Ще се появи и едно от най-добрите бизнес партньорства, които някога сте виждали през живота си. Може дори да ви се струва, че сте познавали този човек от минал живот.

Внимавайте обаче на кого давате енергията си. Не искате да давате силата си безплатно, нали? Трябва да знаете стойността си. Много важни хора идват в живота ви, но не всеки заслужава вашето време. Трябва да сте проницателни.

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