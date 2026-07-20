При успех над Университатя: Левски срещу Омония или Кайрат в ШЛ

Левски ще се изправи срещу победителя от двойката Омония (Кипър) – Кайрат (Казахстан) в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, ако преодолее румънския шампион Университатя Крайова във втория кръг на турнира.

Това отреди жребият, теглен в централата на УЕФА в Нион. При класиране напред „сините“ или Университатя ще бъдат домакини в първата среща, която е насрочена за 4 или 5 август, а реваншът ще се играе седмица по-късно.

Левски изтегли възможно най-лесния жребий, тъй като лидерът в тази двойка Омония е с най-нисък коефициент сред възможните поставени съперници с 21.250. Задачата на българските шампиони обаче си остава много трудна, тъй като те започнаха турнира само със 7.000 коефициент.

Омония направи силен сезон в Лигата на конференциите през изминалата година. Кипърците отстраниха последователно Торпедо Кутаиси (Грузия), Араз (Азербайджан) и Волфсбергер (Австрия), за да попаднат в основната фаза. Там те победиха Динамо Киев (Украйна) и Рапид Виена (Австрия), за да се класират за плейофите. Омония отпадна от Риека (Хърватия) с 1:4 общ резултат.

Кайрат пък игра в основната фаза на Шампионската лига през миналия сезон, след като отстрани Олимпия Любляна (Словения), КуПС Куопио (Финландия), Слован Братислава (Словакия) и Селтик (Шотландия). Казахстанците взеха една точка - равенство 0:0 с кипърския Пафос.

Сред останалите възможни съперници за Левски в тази фаза бяха победителите от двойките Ларн – Цървена звезда, Тюн – Динамо Загреб, Иберия Тбилиси – Слован Братислава, Орхус – Лех Познан и Егнатия – Целие.