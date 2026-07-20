Футболът победи! Испания е новият световен шампион, крал Меси сдаде трона

24 удара във вратата, 12 точни опита за гол за Испания. Аржентина с две нули и по двата показателя. Това беше статистиката преди Феран Торес да отбележи в 106 минута златният гол, за да качи Испания на футболния трон. Там, където досега бяха Меси и компания.

Аржентина имаше единствената си реална възможност в 122-ата минута, но все пак във футбола е останала логика.

Испанците през целия мач бяха по-добрия отбор, но дали късмет, дали намеса на Емилиано Мартинес оставиха резултата 0:0 в редовното време. В края на мача пък Енцо Фернандес остави съотборниците си с 10 души, след като направи безумно нарушение в центъра и получи втори жълт и съответно червен картон.

За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година, а за Аржентина това е втори загубен финал в ерата Лионел Меси след този през 2014 година. Южноамериканците пропуснаха и шанса да станат третия отбор след Италия и Бразилия, който прави успешна защита на световната си титла.

Двубоят стартира на високо темпо, но това продължи само десетина минути. Още в петата двойно подаване между Ламин Ямал и Дани Олмо остави 19-годишния Ямал на изгодна позиция да стреля, но шутът му бе блокиран последователно от Лисандро Мартинес, а след това и уловен от Емилиано Мартинес.

В ответната атака Лионел Меси получи топката зад отбраната на Испания, но си я поведе много лошо и вратарят на Испания Унай Симон излезе и я отне от краката му.

След десетата минута Испания пое контрол над играта, но не успяваше да създаде сериозни опасности пред Емилиано Мартинес. Тимът на Аржентина от своя страна стоеше в собствената си половина и до полувремето не отправи нито един изстрел към противниковата врата.

Паузата на полувремето бе малко по-дълга заради музикална програма, а след нея Испания започна с нови сили да организира атаките си към вратата на Аржентина. 50 секунди след старта на второто полувреме Алекс Баена тества рефлексите на Мартинес.

Последваха удари и на Мекел Оярсабал, Дани Олмо и Ламин Ямал, а в 67-мата минута Мартинес улови и удар с глава от границата на вратарското поле на влезлия като резерва Феран Торес.

Натискът на Испания се увеличаваше с всяка следваща минута, но вратарят Мартинес отрязаваше удар след удар.

Главният съдия Славко Винчич даде четири минутно продължение на второто полувреме, а в третата от тези минути Енцо Фернандес извърши много груб фаул в средата на терена срещу Пау Кубарси. Винчич му показа жълт картон, който бе втори за футболиста на английския Челси и така Аржентина остана в намален състав.

Последната възможност за гол в редовното време отново бе за Испания, но от фаул от границата на наказателното поле Ламин Ямал стреля право в обсега на аржентинския вратар.

Продълженията започнаха по начина, по който преминаха и целите 90 редовни минути - с тотален натиск на испанския отбор.

В 96-ата минута Нико Уилямс успя да прати топката в мрежата на "гаучосите", но попадението му бе отменено от Винчич заради фаул на Микел Мерино срещу Николас Отаменди.

В 103-тата минута Мерино пропусна най-добрия шанс за Испания до момента, като от границата на вратарското поле стреля с глава покрай страничната греда.

Тоталното превъзходство на испанците все пак се материализира в гол с 12-ия им точен удар в срещата. В 106-ата минута, секунди след старта на второто продължение, Нико Уилямс свали с глава центриране от десния фланг към налитащия от втора линия и за нападателя на Барселона не бе проблем да се разпише с мощен удар с левия крак за 1:0.

Голът накара аржентинците да погледнат към вратата на Унай Симон и за пръв път в мача играта се пренесе в испанската половина.

Това остави сериозни пробойни в отбраната на южноамериканците и в 114-ата минута Феран Торес прати топката още един път във вратата им. Този път обаче голът бе отменен заради засада.

В 121-вата минута Аржентина стигна до първия си удар в мача. След центриране от корнер се стигна до разбъркване пред вратата на Испания и Джулиано Симеоне стреля с левия крак, но над вратата на иберийците.

Финалът на XXIII Световно първенство се игра пред погледа на американския президент Доналд Тръмп. Той изгледа срещата в компанията на съпругата си Мелания и президента на ФИФА Джани Инфантино.

Преди началото на мача, който се проведе на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси, също имаше музикална програма. Дженифър Хъдсън изпя химна на домакините от САЩ, а в шоуто се включиха още Роби Уилямс, Никол Шерцингер, Лаура Паузини, Поуст Малоун, както и актьорът Том Круз и инфлуенсърът IShowSpeed.

Световната купа пък бе изнесена от легендите на Испания - Андрес Иниеста, и на Аржентина - Марио Кемпес.