Близки и приятели си взеха последно сбогом с Мартин Велев, Йотова на поклонението (СНИМКИ)

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 40 / 40

Стотици близки, приятели и колеги си взеха сбогом с Мартин Велев. Представители от спорта и бизнеса поднесоха десетки венци, включително и от Гърция, където Велев имаше инвестиции. Президентът Илияна Йотова също дойде на поклонението, там бе и президентът на Левски Наско Сираков, министърът на спорта Енчо Керязов, Слави Бинев, Атанас Фурнаджиев и др.

36-годишният син на Весела Лечева загина на 10 юли, след инцидент с джет в района на Ситония на полуостров Халкидики. Това сочат първоначалните данни на гръцката брегова охрана за смъртта на Мартин Велев.

При извършената проверка е установено, че българският гражданин е получил нараняване при удара във вълната и затова е паднал във водата. Той е бил изваден в безсъзнание от друг водач на джет, който бързо се притекъл на помощ. Екип на спешната медицинска помощ е започнал реанимационни действия още на място, но те не са дали резултат.