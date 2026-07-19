В голово шоу Англия победи Франция и спечели бронзовите медали на Мондиал 2026

Отборът на Англия победи Франция с 6:4 в изключителен голов спектакъл и завоюва бронзовите медали на Световното първенство по футбол 2026.

Третото място е най-доброто представяне на англичаните на Мондиал от 1966 година насам, когато печелят титлата. Тимът на Франция, световен шампион през 2018-а и вицешампион от 2022-а, не успя да стигне до отличие на трети пореден шампионат на планетата.

Двубоят е исторически за Килиан Мбапе, който стана голмайстор номер 1 на Световното първенство за всички времена с 22 попадения.

Тимът на Томас Тухел игра много силно и поведе с 4:0 след първите 45 минути, французите върнаха три попадения през втората част, а Букайо Сака с третия си гол в срещата от дузпа направи 5:3. До края двата тима си размениха по още един гол.

Двамата треньори бяха направили по седем смени в своите състави. Звездата Килиан Мбапе започна като титуляр за Франция, а двубоят беше последен за Дидие Дешан като селекционер на "петлите". За Англия на пейката останаха Джуд Белингам и Хари Кейн.

Двата тима загубиха полуфиналите, след като Франция отстъпи с 0:2 пред Испания, докато Англия загуби с 1:2 от Аржентина в самия край на мача.

Възпитаниците на Томас Тухел започнаха доста мотивирано и още до 37-ата минута водеха с 3:0. Деклан Райс откри резултата още в 3-ата минута. Капитанът на „Трите лъва“ напредна сам в половината на „петлите“ и с хубав удар с десния крак изпрати топка в мрежата зад Майк Менян.

Няколко минути по-късно Дийн Хендерсън спаси страхотен шут на Райън Шерки, който стреля с левия крак от дъгата на наказателното поле.

В 12-ата минута попадение на Букайо Сака беше отменено поради засада. Крилото на Арсенал получи топката от Морган Роджърс и без проблеми я изпрати в мрежата на съперника, но страничният съдия вече беше вдигнал флага си.

Англия стигна до втори гол чрез Езри Конса в 18-ата минута. След центриране от ъглов удар на Деклан Райс защитникът надскочи бранител на Франция и се разписа с глава.

В 37-ата минута Букайо Сака направи 3:0. Маркъс Рашфорд получи извеждащо подаване и остана сам срещу Менян. Стражът на Франция отрази неговия удар, а последвалият шут на Сака беше блокиран. Топката се върна при Рашфорд, който я подаде на своя съотборник и при втория си опит Сака не сгреши.

В добавеното време на първата част Сака реализира за втори път. Ееречи Езе намери Сака и крилото с премерен шут покачи на 4:0.

В началото на второто полувреме Дидие Дешан направи четири смени в състава си и пусна в игра Дайо Упамекано, Усман Дембеле, Брадли Баркола и Люка Дин. Това даде резултат още в 48-ата минута, когато Килиан Мбапе върна едно попадение. Баркола с прекрасен пас изведе Мбапе зад защитата, а той веднага стреля във вратата.

Няколко минути по-късно именно Баркола отбеляза втория гол за тима на Дешан, а секунди по-късно Дембеле можеше и той да се разпише, останал сам срещу вратаря, но Дийн Хендерсън спаси.

В 61-ата Олисе напредна и стреля от около 17 метра, но само няколко сантиметра го разделиха от гола. Пет минути по-късно Килиан Мбапе отново показа класата си и вкара трето попадение за "петлите", достигайки границата от 10 гола на Мондиал 2026. Предишните футболисти, достигнали този рекорд на едно Световно първенство, са германецът Герд Мюлер (10 гола; 1970), унгарецът Шандор Кошич (11; 1954) и французинът Жюст Фонтен (13; 1958).

Мбапе постави нов рекорд по вкарани голове в историята на Мондиалите. Той вече има 22, изпреварвайки аржентинеца Лионел Меси (21), чийто отбор все още не е играл последния мач от турнира.

В 80-ата минута Джуд Белингам не успя да се възползва от отлично положение пред вратата на съперника, а в следващата минута французите можеха да изравнят, но Олисе пропусна от чиста позиция. Играчът на Байерн Мюнхен осъществи бърза комбинация с Дембеле, но не успя да уцели вратата.

Букайо Сака реализира своя хеттрик в 87-ата минута, след като беше точен от дузпа за 5:3 за Англия. Мало Густо спъна Джъд Спенс в наказателното поле и съдията не се поколеба да посочи бялата точка.

В края Усман Дембеле се разписа за Франция, а в последните секунди Джуд Белингам оформи крайния резултат.

Мондиал 2026 ще завърши с финала между Аржентина и Испания от 22:00 часа в Ню Джърси.

(БТА)