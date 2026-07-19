Зеленски: Подготвяме стратегия, която да принуди Русия да прекрати войната

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че продължава консултациите си с украинските военни командири относно ситуацията на бойното поле и по-нататъшната стратегия, насочена към принуждаване на Русия да прекрати войната при условия, приемливи за Украйна, предаде Укринформ.

"Днес продължих разговорите си с опитни украински военни офицери – Михайло Драпати, Володимир Горбатюк и Олег Апостол. Всеки от тях е добре познат в армията. Те докладваха за ситуацията в съответните направления, а също така обсъдихме и общия ход на войната", каза Зеленски.

Държавният глава подчерта, че сега е важно да бъде оценена бъдещата стратегия и активните действия на Украйна относно това как да бъде принудена Русия да прекрати тази война "с достоен мир за Украйна и гарантирана сигурност".

"Има различни компоненти в това и искам да чуя как командирите на различни нива в силите за отбрана и сигурност на Украйна виждат този въпрос. Утре ще проведа ключови разговори. Украйна трябва да постигне своите цели и тя ще ги постигне", заяви Зеленски.

Обсъдени са били:

"Първо – докладът на генерал-майор Драпатий за ситуацията по съответните направления в Сумска, Харковска, Луганска и Донецка област. Второ – изпълнението на договореностите с нашите партньори и непрекъснатото осигуряване на доставки за защитата на Украйна. Основен приоритет остават противовъздушната отбрана и пълното изпълнение на договорите за производство на всички видове дронове. Трето – Александровското направление и активните действия на нашите Десантно-щурмови войски“, написа Зеленски.

Украинският президент също така каза във вечерното си обръщение към сънародниците си, че Русия продължава да разчита на балистичните ракети като основен инструмент за терор, поради което е необходимо да се ускори доставката на системи за противовъздушна отбрана за Украйна.

„В Киев все още продължава работата на местата, поразени от руските удари. Бяха използвани голям брой балистични ракети. Днес беше една от най-мащабните атаки с балистични ракети. Киев и областта бяха основната цел на руснаците. Те подготвяха тази атака няколко дни, като натрупваха ракети. Заплахата, разбира се, остава и сега и това трябва да бъде взето предвид“, отбеляза Зеленски.

Държавният глава съобщи, че при днешния вражески удар са били повредени повече от сто обекта в Киев и Киевска област. Той също така отбеляза, че днес са били нанесени удари по Харков, Сумска област, Донецка област и Херсон.

Зеленски благодари на всички, които „наистина помагат на хората и спасяват живота им“.

Президентът подчерта, че Русия залага на балистичните ракети и че „именно заради тях Путин все още вярва в своята война“.

По думите му украинските сили за противовъздушна отбрана са успели да свалят 18 ракети и да неутрализират повече от 100 дрона.

„Много разчитам министерството на външните работи на Украйна и други представители на държавната власт на всички нива бързо да започнат работа с нашите партньори относно пакетите, за които вече сме постигнали споразумение. Важно е всичко да бъде ускорено, както с нашите европейски партньори, така и със САЩ. Резултатът е необходим всеки ден“, подчерта президентът.

Разговорите продължават на фона на демарша на бившия министър на отбраната Михаил Федоров и призивите за оставката на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски.

Командващият Десантно-щурмовите войски Игор Апостол днес публично изрази подкрепата си за Сирски.

По думите на президента по време на съвещанието са били обсъдени три основни направления.

По-рано украински медии съобщиха за напрежение около бъдещето на главнокомандващия Александър Сирски, както и за дискусии как евентуалната му оставка би могла да промени стратегията на украинските въоръжени сили.