До 36 градуса скочи живакът в Ново село, докато в София 31 градуса се усещат като 34 в Елхово

Горещо продължава да е времето в неделя, 19 юли, като температурите в 15.00 часа на места вече достигат 36 градуса.

Най-топло днес е в Ново село – 36 градуса, в традиционно горещия Сандански живакът показва 35 градуса, във Видин също е толкова. В Монтана, Лом и Елхово температурата е 34 градуса. Високи са температурите и в Благоевград, Кнежа, Свищов, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Хасково и Стара Загора – около 33 градуса на слънце. В София живакът показва 31 градуса, въпреки че в застроените квартали и във вътрешността на града, усещането за жега е по-голямо.

Следобедът ще донесе рязка промяна на времето в западните и централните райони. Ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевици и условия за градушки. На места явленията могат да бъдат силни. В източната половина на страната ще се задържи предимно слънчево и горещо, макар че и там по-късно не са изключени локални бури.

До края на деня вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток, а в западните райони по-късно ще се ориентира от запад.

През нощта срещу понеделник валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, а облачността ще намалее. На изток ще бъде ясно, прогнозират от НИМХ. В понеделник денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западните райони, а следобед и над източната половина от страната, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури, с условия за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Североизточна България, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне захлаждане, макар че максималните температури все още ще останат високи – между 31 и 36 градуса, около 31 в София.