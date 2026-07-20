Задържаха 37-годишна с 2,66 промила зад волана

37-годишна жена е задържана, след като е била засечена да шофира с 2,66 промила алкохол в троянското село Черни Осъм, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

При полицейската проверка техническото средство е отчело 2,66 промила алкохол в издишания от нея въздух. Жената е дала и кръвна проба за химичен анализ.

Тя е задържана за срок до 24 часа, а по случая в Районното управление на МВР в Троян е образувано бързо производство.

Това е вторият подобен случай в Троянско в рамките на седмица. На 13 юли полицията съобщи за мъж, заловен да управлява автомобил с 2,75 промила алкохол, отчетени с техническо средство.

От Областната дирекция на МВР информираха и за проведена полицейска операция в Троян. Служителите на "Пътна полиция" са проверили 43 моторни превозни средства и 64 души.

Установени са 23 нарушения на Закона за движението по пътищата. Съставени са три акта и 20 глоби с фиш, както и един акт по Кодекса за застраховането и шест акта по Закона за българските лични документи, пише БТА.