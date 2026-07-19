Борисов скочи на Радев: Гаф след гаф, кабинетът излага България

Лидерът на ГЕРБ обвини Румен Радев и кабинета, че трупат гафове, а последният такъв е свързан с българската позиция в Киев и неучастието на страната в "Коалицията на желаещите".

"Случаят с неподписаната декларация много наподобява договора с "Боташ", който бе замразен, въпреки твърденията, че е изгоден, заяви Борисов.

"Те не минават с един лист за подпис. Така работи Европейският съвет. Освен че е нелепо, това е и поредният им гаф. Излагат България, защото реакциите в Европа са видни. Дори самите хора от "Прогресивна България" не знаят как да обяснят това. Единият ден Радев говори в Париж, че България не е в "Коалицията на желаещите", а в същото време премиерът Желязков беше сред действащите лица там. Това шикалкавене с две политики - едната за балъците в България, тоест за собствените им избиратели, е недопустимо. Ако хората не прозират за кого са гласували, това е много жалко", допълни лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс.

"Сега имаме един нов Избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите. Само ако не ме лъже паметта - в Русия е така. Федералната служба за безопасност отговаря за изборите и сертифицира технически средства. Та сега ще го прави МВР", каза Борисов.