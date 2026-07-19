Костадинов поиска оставката на министъра на външните работи за цялостната политика

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова за цялостната политика, която води правителството, съобщи пресцентърът на партията

Министърът на външните работи днес категорично заяви в телевизионно предаване:

“Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в ЕС…“

От “Възраждане" категорично заявяваме, че е време за това министърът на външните работи да си подаде оставката. България не е най-малката страна в Европейския съюз, а толерантността на българските граждани към празни приказки и кухи послания без съдържание се изчерпи.

Външната ни политика е превърната в “миш-маш” от лъжи, противоречиви позиции и липса на яснота.

Българската външна политика има нужда от последователност, а не от поредица от скандали, които министърът на външните работи от “Прогресивна България” забърква с лекота.

Киевската декларация е поредното доказателство, че правителството на Радев не следва националния ни интерес, а действа под външен диктат.