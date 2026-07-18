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Украйна взриви петролно хранилище на 50 км от Кремъл ВИДЕО

Ударът е извършен, въпреки че Русия поддържа една от най-гъстите си мрежи за ПВО около Москва

18.07.2026 | 14:47 ч. 63
Украйна взриви петролно хранилище на 50 км от Кремъл ВИДЕО

Украински дронове с голям обсег са ударили петролно хранилище в град Ногинск, на около 50 километра източно от центъра на Москва, по време на нощна атака срещу Московска област на Русия на 18 юли, според руски официални лица и доклади от отворени източници.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов потвърди, че регионът е бил подложен на атака с дрон рано сутринта на 18 юли. Руският Telegram канал ASTRA публикува кадри, показващи голям пожар и гъст черен дим, издигащ се от района след удара, докато множество видеоклипове, споделени в социалните медии, изглежда показват експлозии в съоръжението.

Според съобщенията, целевото петролно хранилище управлява 24 резервоара за гориво с общ капацитет от приблизително 11 500 кубически метра. Съоръжението се използва за съхранение, прехвърляне и дистрибуция на бензин, дизелово гориво и керосин, обслужвайки доставчици и търговци на гориво в Московска област.

Допълнителни кадри, разпространявани онлайн, показват пожари в логистични съоръжения в близкия град Електростал. Пълният мащаб на щетите и точните цели обаче не са независимо проверени.

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Ударът е извършен, въпреки че Русия поддържа една от най-гъстите си мрежи за противовъздушна отбрана около Москва

Тя включва системи за противовъздушна отбрана с малък обсег "Панцир-С1" и "Тор", батареи С-400 и мобилни подразделения за противовъздушна отбрана, разположени за противодействие на украински дронове и крилати ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинските удари с голям обсег са били насочени към "два значителни логистични обекта" в Московска и Тамбовска области, разположени на повече от 500 и близо 700 километра от фронтовата линия.

Последната атака е след поредица от украински удари с дронове с голям обсег срещу горивна инфраструктура в Московска област. На 16 юни украински дронове удариха Московската нефтенова рафинерия в района на Капотня, като няколко дни по-късно беше съобщено за друг успешен удар по същото съоръжение. По-рано този месец украински дронове достигнаха и рафинерията "Газпром нефт Омск", най-голямата нефтенова рафинерия в Русия, след като прелетяха на повече от 2500 километра от украинската граница.

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Тагове:

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