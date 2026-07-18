Украйна взриви петролно хранилище на 50 км от Кремъл ВИДЕО

Украински дронове с голям обсег са ударили петролно хранилище в град Ногинск, на около 50 километра източно от центъра на Москва, по време на нощна атака срещу Московска област на Русия на 18 юли, според руски официални лица и доклади от отворени източници.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов потвърди, че регионът е бил подложен на атака с дрон рано сутринта на 18 юли. Руският Telegram канал ASTRA публикува кадри, показващи голям пожар и гъст черен дим, издигащ се от района след удара, докато множество видеоклипове, споделени в социалните медии, изглежда показват експлозии в съоръжението.

The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery. Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Според съобщенията, целевото петролно хранилище управлява 24 резервоара за гориво с общ капацитет от приблизително 11 500 кубически метра. Съоръжението се използва за съхранение, прехвърляне и дистрибуция на бензин, дизелово гориво и керосин, обслужвайки доставчици и търговци на гориво в Московска област.

Допълнителни кадри, разпространявани онлайн, показват пожари в логистични съоръжения в близкия град Електростал. Пълният мащаб на щетите и точните цели обаче не са независимо проверени.

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Ударът е извършен, въпреки че Русия поддържа една от най-гъстите си мрежи за противовъздушна отбрана около Москва

Тя включва системи за противовъздушна отбрана с малък обсег "Панцир-С1" и "Тор", батареи С-400 и мобилни подразделения за противовъздушна отбрана, разположени за противодействие на украински дронове и крилати ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинските удари с голям обсег са били насочени към "два значителни логистични обекта" в Московска и Тамбовска области, разположени на повече от 500 и близо 700 километра от фронтовата линия.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

Последната атака е след поредица от украински удари с дронове с голям обсег срещу горивна инфраструктура в Московска област. На 16 юни украински дронове удариха Московската нефтенова рафинерия в района на Капотня, като няколко дни по-късно беше съобщено за друг успешен удар по същото съоръжение. По-рано този месец украински дронове достигнаха и рафинерията "Газпром нефт Омск", най-голямата нефтенова рафинерия в Русия, след като прелетяха на повече от 2500 километра от украинската граница.

🔥👀 Warehouse near Moscow continues to be "extinguished". pic.twitter.com/26ifQIRAR9 — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 18, 2026