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МОН публикува отговорите по математика за НВО при 4. клас

Учениците разполагаха с 60 минути, за да решат 25 задачи

04.06.2026 | 14:38 ч. Обновена: 04.06.2026 | 14:38 ч. 0
МОН

МОН

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на Националното външно оценяване по математика в края на 4. клас.  

Близо 53 500 четвъртокласници се явиха на изпита, който се проведе в 1706 училища в цялата страна. 

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Учениците разполагаха с 60 минути, за да решат 25 задачи, които проверяват базовите им математически знания и умения, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. 

Децата със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г. 

И през днешния ден имаше получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, на които училищни ръководства реагираха незабавно и осигуриха спокойни и безопасни условия в образователните институции, съобщиха от МОН.

Отговорите може да видите - тук.

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