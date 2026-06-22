"Достъпна България": Има достатъчно рампи, ескалатори и асансьори в метрото

Комисията за защита от дискриминация даде начало на нов етап от кампанията "Достъпна България", насочен към подобряване на достъпната среда за хората със зрителни увреждания.

Първата съвместна проверка беше извършена на метростанция "Сердика" с участието на представители на Центъра за градска мобилност, директора на "Метрополитен" инж. Николай Найденов, Съюза на слепите в България и експерти в областта на достъпността.

В рамките на инициативата участниците проследиха маршрутите и пешеходните пространства, по които незрящи хора се придвижват до влаковете на метрото.

Проверките ще продължат на още обществени места, като целта е да бъдат открити конкретни пречки пред свободното придвижване на хората със зрителни увреждания.

"Нашата задача е да направим една достъпна архитектурна среда за хора със зрителни увреждания. Ние ще обследваме сградите, ще обследваме метро станциите, обществения транспорт, светофарните уредби, защото те са изключително важни ние да излезем на улицата, да сме достойни граждани и да вървим по своя път, без да имаме нужда от чужда помощ", каза председателят на Комисията за защита на дискриминацията Елка Божова.

"Има достатъчно рампи, има достатъчно ескалатори и работещи асансьори. Реално "Метрополитен" не отговаря за ескалаторите и асансьорите. Има фирми, които ги поддържат. Има и на сайта телефон, специално за помощ, като идват хора от "Метрополитен", взимат ги от вкъщи и ги придвижват. Няма друга институция, която да предлага такава услуга", допълни директорът на "Метрополитен" ЕАД инж. Николай Найденов.