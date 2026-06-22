Проф. Константинов за смяната на ръководството на "Информационно обслужване": Нищо не е вечно

Смяната на ръководството на "Информационно обслужване" сама по себе си не е необичайно събитие. Според проф. Михаил Константинов всяко управление има свой цикъл и е естествено с времето едни ръководители да бъдат заменяни от други.

По думите му обаче аргументите, с които се обосновава подобна промяна, трябва да бъдат по-конкретни и професионално издържани.

"На този свят нищо не е вечно, така че ръководствата се сменят. И аз съм бил нещо като ръководител на "Информационно обслужване". Човек е свършил някаква работа, после си отива и други идват, така че само по себе си това е нормално действие. Само че поводът ми се струва малко смехотворен, не ми прозвуча професионално. Но който и да дойде, му желая успех, защото това е най-голямата информационна фирма в България и национален системен оператор в областта на информатиката. Там се събират всички информационни потоци – от личния живот на хората, през медицинските и аптечните услуги, до още много други дейности. Това е дружество с оборот от десетки милиони, през което действително минават основните информационни потоци на държавата", каза проф. Константинов в ефира на "Денят ON AIR".

Гостът не вижда сериозни вътрешни проблеми в работата на дружеството.

Според него трудностите обикновено възникват при внедряването на нови технологии, когато институциите и потребителите трябва да се адаптират към новите процеси.

Той отбеляза, че подобни преходи винаги са съпроводени с известна съпротива и временни затруднения.

"В момента има и предизвикателството на изкуствения интелект, което буквално ни се стовари на главите. Така че нещата се развиват нормално. Убеден съм, че дружеството ще продължи да бъде водещо, както е било досега", заяви Константинов пред Bulgaria ON AIR.

Коментарът му засегна и системата СИГМА, представяна като инструмент за по-голяма прозрачност при обществените поръчки.

Според Константинов в сегашния ѝ вид платформата представлява по-скоро удобна търсачка, базирана на вече публично достъпна информация.

Той не смята, че към момента тя предлага съществени нови възможности, но вижда потенциал за развитие.

По думите му реалната добавена стойност би дошла чрез интеграция с други регистри, включително Търговския регистър.

Това би позволило по-задълбочен анализ на фирмите, участващи в обществени поръчки, както и проследяване на връзки между различни дружества и собственици.