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Добри са условия за туризъм в планините

Възможни са бури в следобедните часове

23.06.2026 | 11:30 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Към момента условията за туризъм в планините са добри, но хората да следят прогнозата за времето заради възможни бури в следобедните часове, казаха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК). 

На повечето места е ясно, тихо и слънчево. В Стара планина е облачно и на места превалява дъжд, казаха от ПСС. 

Туристите да имат предвид, че днес и в следващите дни има прогнози за бури в следобедните часове. Хората да следят прогнозите за времето, да имат предвид, че във високите части на планините все още има наличие на сняг и да съобразяват маршрутите и екипировката си, съветват от спасителната служба и отбелязват, че много често тези бури са локални. 

Няма данни за инциденти през изминалото денонощие, които да са наложили намесата на спасителните екипи.  

Според прогнозата за времето в планинските райони на Западна и Централна  България атмосферата ще бъде значително по-нестабилна. Следобед ще се развиват мощни купесто-дъждовни облаци, от които на много места ще паднат краткотрайни, но интензивни валежи. Очакват се гръмотевични бури и условия за градушки. Туристите трябва да планират преходите си в по-ранните часове на деня.

В източните планински масиви времето ще остане по-спокойно, с повече слънчеви часове и по-малка вероятност за валежи. Температурите на 1200 метра надморска височина ще бъдат около 23°, а на 2000 метра – около 15°.

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