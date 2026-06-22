Хиляди се събраха за най-големия гей марш в Киев от началото на войната СНИМКИ

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Около 5000 души се присъединиха към ежегодния Прайд марш в Киев, проведен тази неделя, 21 юни, което е най-голямата посещаемост от началото на пълномащабната война на Русия, според организаторите.

Прайд маршове се провеждат в Киев почти всяка година от 2013 г. насам. Неотдавнашният марш отбеляза 10-ия Прайд общо и третия от началото на пълномащабната война на Русия през февруари 2022 година, пише Kyiv independent.

"Маршът обедини ЛГБТ+ хора, военни, ветерани и ветерани, активисти за човешки права, дипломати, обществени организации и съюзници и общностни съюзници от цяла Украйна“, заяви организаторът KyivPride в изявление във Facebook.

Маршът продължи два часа и завърши, когато Русия извърши атака с дрон срещу Киев.

Проведе се и контрадемонстрация

По-рано през деня, преди Прайд марша, в Киев се проведе контрадемонстрация. Тя събра поддръжници на така наречените "традиционни семейни ценности“ и крайнодесни активисти.

"Бог ни създаде, за да има семейства и да се раждат деца“, каза 43-годишният Сергий Пономаренко, който присъства на похода със семейството си.

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"Не подкрепям (подобряването на правата на ЛГБТ+ общността). Нито църквата, нито Бог го подкрепят. От какво ще се роди Украйна?“, добавя той.

Въпреки че обществената подкрепа за правата на ЛГБТ+ общността в Украйна се е увеличила, общността продължава да се сблъсква с чести заплахи и насилие, особено от крайнодесни групи. Проучване на Киевския международен институт по социология от 2024 г. установи, че над 70% от украинците смятат, че ЛГБТ+ хората трябва да имат същите права като останалите.

I was present at both this nationalist event and Kyiv Pride, and I can confirm that this post is lying about what happened today. - The total attendance of the nationalist anti-gay event was around 800-1,000. The framing of “over 1,000” significantly inflates how many people… https://t.co/nHT4o4xDO3 — Adam Zivo (@AdamZivo) June 21, 2026

В навечерието на маршовете градските власти на украинската столица издадоха изявление, призовавайки участниците да бъдат уважителни и да се въздържат от агресивно поведение.

"Фактът, че различни публични събития могат да се провеждат едновременно в Киев и участниците им се чувстват в безопасност, е важна проява на тази свобода и взаимно уважение“, се казва в изявлението.

Киевската полиция съобщи, че и двете събития са се провели без сериозни инциденти.

Сред присъстващите на прайда са били дипломати, включително представители на чуждестранни посолства в Украйна.

"Мисля, че е важно да застанем до Украйна. Украйна иска равенство, Украйна се бори много сериозно на фронтовата линия и има членове на ЛГБТ общността, които се борят на фронтовата линия. Те искат същите права като всички останали“, каза Наталка Кмок, посланик на Канада в Украйна.

"По принцип става въпрос за любов. Хората, които се обичат, трябва да имат правото да бъдат заедно, което ще бъде част от Европейския съюз. Така че, ако Украйна иска да бъде част от Европейския съюз, това е, което правят", споделя дипломатът.

Равни права за ЛГБТИК+ семействата

Организаторите призоваха украинското правителство да признае ЛГБТИК+ семействата, на фона на натиск от парламента на страната за одобряване на нов Граждански кодекс.

Кодексът, който определя брака само като съюз между мъж и жена, предизвика критики от гражданското общество през април, след като парламентът одобри първоначален проектозакон.

Организаторите също така призоваха правителството да хармонизира украинското законодателство с европейските стандарти за равенство, включително признаването на гражданските партньорства. Нито еднополовите бракове, нито гражданските партньорства в момента се признават от украинското законодателство.

31-годишен войник с позивна "Псих“ ("Психо“, бел.ред.), който маршируваше начело на колоната, заяви, че признаването на гражданските партньорства е основната му грижа. Той каза, че това, наред с други неща, би позволило на партньорите да се посещават в болницата, да споделят собственост и да живеят като законно признати партньори.

"Като военнослужещ, за мен е много важно правата и партньорствата да са преди всичко за цяла Украйна. Днес вярвам, че всеки, който се изказа, е човек, който се бори за бъдещето на Украйна, включително и за нас“, каза войник, поискал да не бъде назован.

"Пътят ни към европейска интеграция в момента е силно възпрепятстван. Но ние се борим за нея и хората трябва да знаят, че ЛГБТ+ хора съществуват, има много от тях и служат в армията", добавя войникът.