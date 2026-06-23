Доза фентанил и 10 евро ли бутнаха Къци от Лъвов мост? ВИДЕО

Георги Митов е още един от свидетелите на трагедията, която стана снощи на Лъвов мост. Както по-рано стана ясно жертвата се казва Къци, а нападателят вече е арестуван - той се казва Румен.

"Къци беше много много тихо момче. Беше изхвърлен за 10 евро. Беше първо бит, след това беше изхвърлен, което не беше реално", разказва Митов.

В късните часове снощи във Фейсбук се появи и видео от Марин Тихомиров от мястото на престъплението, в което разказа, че случилото се е заради наркотик, известен като билка, и фентанил.

“Млад човешки живот бе отнет в спор за 10 евро между двама приятели, които заедно са си ползвали тези наркотици. Билката и фентанилът не са за подценяване. Много скорострелно се разпространяват из цяла София и наистина трябва да се вземат сериозни мерки за това. Призовавам всички млади хора никога да не посягате към този капан, защото няма излизане. Един човешки живот бе отнет, само на 30 години, в спор за 10 евро, за да си купят въпросната билка", разказва във видеото Тихомиров.

Тяло на 36-годишния Къци беше открито във водите на реката в района на "Лъвов мост" в София около 18 часа. Загиналият е почиствал витрини на магазините наоколо.

Престъплението е станало почти в идеалния център на София, на много оживено място. В непосредствена близост е Женският пазар, множество магазини, сергии. По самия мост преминават много пешеходци по всяко време на деня.

Къци бил скромен човек

Мъж, който продава на сергия наблизо, разказа, че е познавал Къци и го определя като “скромен човек, който изкарвал пари като чисти прозорците и витрините на магазините”.

"Редихме тук битак. Момчето мина половин час преди това при мен. Седнахме, че се познаваме с него. Името му е Краси, но ние му викаме Къци. След това видях, че има спор до паметника, спореха две момчета. След това видях, че оня направо му вдигна краката и го хвърли надолу с главата и си е тръгнал спокойно. После седна до нас на битака, пиеше, пушеше цигарата. Дава се сигналът. Първият сигнал аз го дадох в 18.01 ч. Линейката идва в 19.15, час след това. Единственото, което видях, е че му правят сърдечен ритъм", разказва очевидецът Андрей, цитиран от Дарик радио.

“Единствената помощ, която видях, е че пожарната му даде първа помощ, скочиха като луди", добави той.

Според Андрей е възникнал спор между нападателя и жертвата. "Нещо спореха за 10 евро, не знам. Аз бях тук, те са от другата страна на моста, не можех да чуя".

Той добавя, че полицията е изгонила журналистите. "Защото сме цигани, затова изгониха журналистите. Нали сме цигани. Ако е българин, веднага затварят движение, всичко. Нас ни изгониха, изгониха и журналистите. Младо момче си отиде ето така. А убиецът е в патрулката в момента и го скриха. Лично го видях сега убиецът къде стои в патрулката и го скриха на задната седалка", заяви той.

По думите му, жертвата е от квартал "Христо Ботев". "Беше много добро момче, златно момче", каза Андрей за него.