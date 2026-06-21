Стрелба на плажа "Кабакум" във Варна, двама мъже са с опасност за живота

Двама мъже са с опасност за живота след спречкване в района на плаж "Кабакум" във Варна.

Днес, около 18:05 часа, е получен сигнал за възникнало спречкване между двама български граждани на плаж "Кабакум".

По първоначални данни са пострадали мъже на 19 и 24 години, които са транспортирани до болнично заведение, съобщават от полицията за Фокус.

Единият е с прободна рана, а другият – с огнестрелно нараняване. И двамата са с опасност за живота.

Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента, уточняват органите на реда.