Стрелба на плажа "Кабакум" във Варна, двама мъже са с опасност за живота

Двама мъже са с опасност за живота след спречкване в района на плаж "Кабакум" във Варна.
Днес, около 18:05 часа, е получен сигнал за възникнало спречкване между двама български граждани на плаж "Кабакум".
По първоначални данни са пострадали мъже на 19 и 24 години, които са транспортирани до болнично заведение, съобщават от полицията за Фокус.
Единият е с прободна рана, а другият – с огнестрелно нараняване. И двамата са с опасност за живота.
Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента, уточняват органите на реда.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.