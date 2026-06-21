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Стрелба на плажа "Кабакум" във Варна, двама мъже са с опасност за живота

Около 18:05 часа днес е получен сигнал за инцидента

21.06.2026 | 19:52 ч. Обновена: 21.06.2026 | 19:55 ч. 108
БГНЕС

БГНЕС

Двама мъже са с опасност за живота след спречкване в района на плаж "Кабакум" във Варна.

Днес, около 18:05 часа, е получен сигнал за възникнало спречкване между двама български граждани на плаж "Кабакум".

По първоначални данни са пострадали мъже на 19 и 24 години, които са транспортирани до болнично заведение, съобщават от полицията за Фокус.

Единият е с прободна рана, а другият – с огнестрелно нараняване. И двамата са с опасност за живота.

Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента, уточняват органите на реда.

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