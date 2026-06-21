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Германия започва масова депортация на афганистанци

Ще бъдат връщани изнасилвачи, наркодилъри и излежаващи присъди

21.06.2026 | 22:33 ч. 19
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Германските власти увеличават броя на полетите с депортирани мигранти до Афганистан след преговори с талибаните, съобщава Bild.

Според изданието са проведени тайни разговори на „техническо работно ниво“ между представители на германското Министерство на вътрешните работи и правителството на талибаните. След тези консултации се планира рязко увеличаване на броя на полетите за депортиране до Кабул, като в бъдеще се планират три полета на месец. За сравнение, три такива полета вече са осъществени от началото на тази година.

Чрез увеличаване на честотата на полетите до почти седмичен график Министерството на вътрешните работи има за цел да създаде постоянен „въздушен мост за депортиране“. Фокусът е върху лица, извършили тежки престъпления и представляващи заплаха за сигурността, които в момента излежават присъди в германски затвори, се посочва в публикацията, цитирана от "Труд".

Федералните провинции трябва да подадат заявления за включване на тези лица в списъците за депортиране, а германската полиция сама ще организира полетите. Престъпниците, подлежащи на депортиране, включват изнасилвачи, наркодилъри и такива, представляващи "заплаха за националната сигурност".

„Всеки, който злоупотребява със защитата, която предоставяме, и извършва тежки престъпления тук, трябва да изгради бъдещето си в родината си. Нашето общество има легитимното право да изисква престъпниците да напуснат страната“, каза германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт.

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Тагове:

Германия депортация афганистанци m престъпници
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