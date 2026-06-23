Васил Филипов, обвинен за катастрофата с 4 жертви на "Челопешко шосе" остава в ареста

Васил Филипов, обвинен за причиняването на катастрофата на "Челопешко шосе", при която четирима загинаха, а други четирима бяха сериозно ранени, остава с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". Това определи тричленен състав на Софийски апелативен съд днес.

Филипов в момента е настанен в болницата на затвора, след като претърпя операция на гръбнака. Въпреки че има право да не се явява лично пред втора инстанция, трудноподвижният Филипов беше доведен в съда , придружен от няколко души на съдебна охрана.

Според магистратите шофирането на Филипов с много висока скорост в населено място, в непосредствена близост до пешеходна пътека и спирка и настъпилата вследствие на това тежка катастрофа са с висока обществена опасност и обосновават оставането му в ареста.

От автотехническата експертиза става ясно, че обвиняемият е шофирал с 115 км в час при разрешени 60 км в час.

Здравословното му състояние също го позволява, а при необходимост той може да бъде воден в болница.

В последната си дума обвиняемият каза само, че моли за по- лека мярка.

Определението на САС е окончателно и не подлежи на обжалване, съобщиха от съда.

Тежката катастрофа стана на 5 юни вечерта след гонка между двата автомобила, единият от които се врязва в автобус 119, а другият отнесе спирка на градския транспорт

Двама от загиналите при тежкия инцидент бяха пътници в автобуса - индийци, работили у нас, на 27 и 31 години.

Най-много пострадали бяха настанени в УМБАЛ „Света Анна“. През нощта срещу 6 юни там почина още един от ранените – пътник в един от автомобилите, участвали в инцидента. Малко преди 18 часа на 6 юни беше съобщено и за четвърти починал човек - също пътник в една от колите.