Близки на Васил, който уби четирима на "Челопешко шосе", обвиниха шофьора на автобуса за катастрофата

Роднини на Васил Филипов, който се вряза в автобус на "Челопешко шосе", продължават трескаво да твърдят, че той не се занимава с незаконна дейност. Те дори хвърлиха вината за трагичния инцидент върху шофьора на автобуса, като заявиха, че е не спрял на знак "Стоп".

"Васко не е дилър и сводник, а бордюри реди"

"Ето тия дето викат, че Васко е дилър, че е сводник, погледнете, ние братята какво работим", казва брадясал младеж пред bTV, като показва на телефона си снимки как се редят бордюри.

"И аз работя на паважа - с труд и пот", хвали се младата леля на Васил, Евдокия. "Никое от нашите деца не краде, не е сводник."

Семейството на Васил твърди, че колите са били засечени от автобуса. Има обаче следи, които показват как единият от шофьорите е връхлетял с колата си към спирката, а другият така е блъснал автобуса с Мерцедеса си, че го е обърнал. С каква скорост са се движили автомобилите, ще кажат от следствието, но по първоначална информация тя е била около 150 км/.

Братът на загиналия 33-годишен Здравко Иванов, който се е возил в единия от автомобилите, също е убеден, че вината е на професионалният водач

"Не отричаме, че нашите момчета са виновни. Но шофьорът на автобуса, след като е спрял на спирката и се е отклонил, за да завие, е трябвало да спре на знака "Стоп". Трябвало е да изчака, да види, да погледне отляво и отдясно дали идват отсреща коли. А той не е спрял", каза Павел Иванов.

"Само с едното момче съм говорила. Той ми каза, че кръстът го боли, че шофьорът е виновен, че им е засякъл пътя", каза пък Траянка Трайкова.

Защита за шофьора на автобуса

От фирмата превозвач побързаха да защитят професионалния шофьор. Спазил е всички правила, констатира ръководителят на отдел Транспорт Ваню Стефанов. Той уточни, че вече са предадени записите от камерата на автобуса на разследващите.

"Осигурява предимство на всичките автомобили, които се движат, и в момента, когато прави ляв завой, за да тръгне по маршрута, изведнъж един лек автомобил се забива в средната част на автобуса", обясни Ваню Стефанов.

Шофьорът е на 65 години и работи във фирмата от 9 години. В момента е у дома, а комуникацията с него е през близки.

"Перфектен като водач, добър като човек. Ние му спестяваме информация колко хора са починали. Той знае само за единия индиец", сподели Стефанов.