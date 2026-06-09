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"Калашниците": Васил Филипов не е част от нас, нямаме нищо общо с този случай

Мъжете отричат да се занимават с незаконни дейности

09.06.2026 | 14:27 ч. Обновена: 09.06.2026 | 14:37 ч. 45
"Калашниците": Васил Филипов не е част от нас, нямаме нищо общо с този случай

Ние сме от група "Калашниците" и искаме само да кажем, че нямаме нищо общо с този случай. Да спрат хората да ни намесват, защото ние нямаме нищо общо. Да, Васил е наш брат, ние сме израснали заедно, от един квартал сме, но той не е от групата от три години. Това заяви мъж, който се представя за част от групата, пред "Пирогов", където лежи Васил Филипов. Преди дни той се вряза в автобус с автомобила си след гонка. 

Днес в болницата бе проведено заседание, на което съдът реши да остави за постоянно в ареста един от шофьорите, предизвикал тежката катастрофа на "Челопешко шосе" с 4 жертви.

Часове след фаталната катастрофа - имената на шофьорите Траян и Васил Филипови бяха свързани с така наречената група на "Калашниците". 

Мъжете, които се представят за част от групата, не открекоха, че случая е трагичен и не оспориха факта, че Васил Филипов е виновен, пишат от Bulgaria ON AIR.

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Кои са "Калашниците"

Според мъжа, който не се представи по име, групата му работи легално и няма незаконна дейност. 

За "Калашниците" се знае, че са група, която живее във и около кв. Ботунец. Представителите ѝ се свързват с престъпна дейност, извършвана с години.  След незаконната гонка, довела до инцидента на "Челопешко шосе", МВР ще разследва дейността им. 

"В момента се провеждат мащабни действия не само по отношение на тази група, но и на всички лица на територията на страната, замесени в подобни практики или демонстриращи висок стандарт на живот, без съответните доходи", заяви шефът на МВР Иван Демерджиев. 

"Очаквайте резултатите - те ще бъдат бързи и категорични. Това, което е било назад, не е най-важното. Важно е да не допускаме подобни практики да продължават", посочи още вътрешният министър.

Демерджиев се закани, че полицията ще разследва и други групи, които демонстрират луксозен начин на живот, без да има официални данни за това.

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Тагове:

Калашниците Васил Филипов Челопешко шосе катастрофа
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