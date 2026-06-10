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СДВР разследва твърдения за заплахи към пострадали при катастрофата на „Челопешко шосе“

Служители са посетили и пострадалия в лечебното заведение

10.06.2026 | 18:15 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира по информация за отправяни заплахи и тормоз срещу пострадали при тежката катастрофа на бул. "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, а други 17 пострадаха, съобщават от СДВР.

Повод за действията на полицията са данни, изнесени от адвокат на един от пострадалите. Юристът е бил поканен на разговор в СДВР, за да предостави конкретна информация за твърденията, че близки на обвиняемите са отправяли заплахи към негов клиент.

От полицията съобщават, че служители са посетили и пострадалия в лечебното заведение, където той продължава лечението си. В СДВР е създадена организация за цялостна проверка на всички факти и обстоятелства, свързани със случая.

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При установяване на данни за извършено престъпление или наличие на риск за засегнатите лица ще бъдат предприети всички предвидени в закона мерки, включително действия за тяхната защита, посочват от дирекцията.

При тежката катастрофа загинаха четирима души - двама индийски граждани, които са пътували в автобуса, и двама, които са пътували в колите. Други 17 пък бяха ранени.

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Тагове:

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