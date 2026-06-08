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Васил Филипов, който се вряза в автобус на "Челопешко шосе" има наранявания на гръбначния стълб

Той очаква операция, делото за мярката му за неотклонение беше прекратено

08.06.2026 | 19:05 ч. Обновена: 08.06.2026 | 19:06 ч. 61
Васил Филипов, който се вряза в автобус на "Челопешко шосе" има наранявания на гръбначния стълб

Васил Филипов, един от двамата шофьори, който в петък вечер участва в гонка на "Челопешко шосе", довела до смъртта на четирима и нараняването на още 20 души, е в неврохирургията на болница Св. Анна. Това стана ясно в Софийския градски съд. 

Според медицинското заключение той е получил наранявания на гръбначния стълб и му предстои операция, съобщават от "24 часа". Медиците са на мнение, че докато не се възстанови, той не може да пребибава и в следствения арест. По тази причина делото, на което трябваше да се реши неговата мярка за неотклонение, беше прекратено. 

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То ще бъде внесено отново, когато Филипов е в състояние да се яви пред съда. Прокуратурата предложи делото да се гледа в болницата, но съдът не се спря на това искане, посочвайки, че след като Филипов не може да дойде в съда, явно няма да може да участва пълноценно и в заседание в болницата. 

За утре е насрочено дело за определяне мярката на другия обвиняем - Траян Филипов, който също е в болница. Мярката за неотклонение на Траян Филипов ще се гледа утре в 10 ч. в болница "Пирогов", където той е настанен. Очаква се утре там да се проведе изнесено съдебно заседание.

Срещу тях са повдигнати по две обвинения - за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство.

При тежкия сблъсък загинаха четирима души, а 17 бяха ранени. Още от самото начало основната версия на разследващите беше за незаконна гонка.

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Тагове:

Васил Филипов съд мярка за неотклонение болница операция катастрофа Челопешко шосе
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