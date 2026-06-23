Демерджиев: Олег Невзоров е дал доста интересни показания

Доста интересни са показанията на Олег Невзоров и мисля, че ще изяснят до голяма степен това, което се е случило и това което е позволило изникването на град в нищото, без никой да знае и никой да не противодейства на това, каза вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.

Не съм бягал от България и не се чувствам виновен за нищо, каза вчера пред журналисти във Варна Олег Невзоров - собственик на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино.

Шест досъдебни производства ръководи прокуратурата във Варна във връзка с установеното строителство в местността Баба Алино, казаха по-рано днес от Апелативна прокуратура - Варна.

Олег Невзоров беше прихванат от нашите служители още при преминаването си през границата, макар да не влезе през граница, която е с контролно-пропускателен режим, уточни министърът на вътрешните работи. По думите му Невзоров веднага е дал показания пред разследващите органи, които ще помогнат за изясняването на редица обстоятелства около дейността му в България и възникването на "Баба Алино".

"Още в деня, в който влезе Олег Невзоров беше осигурен и даде показания. Продължи да дава показания и през следващите дни", заяви Демерджиев.

По думите му МВР е предпочело да работи по събиране на доказателства, вместо да огласява информация по случая.

"Решихме, че е много по-важно да придобием възможно най-пълни и полезни доказателства за изясняване на ситуацията, вместо да занимаваме с това обществеността и да пречим на процеса", каза министърът.

След приключване на работата на служителите от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" Невзоров е бил предаден на прокуратурата, като работата по случая продължава.

Според Демерджиев показанията му са от съществено значение за разследването.

"Доста интересни са неговите показания и мисля, че ще изяснят в голяма степен това, което се е случило и това, което е позволило ситуацията, която заварихме при встъпването си в длъжност", посочи той.

Министърът заяви още, че информацията, предоставена от Невзоров, хвърля светлина върху начина, по който определени длъжностни лица са допуснали развитието на различни практики.

"До голяма степен се изяснява механизмът, по който някои длъжностни лица са си затваряли очите", каза Демерджиев.

На въпрос дали става дума за съдействие от страна на представители на местната власт, той отговори, че разследването тепърва ще установява конкретните факти.

"Не мога да предсказвам доказателствата. Това ще се изясни", заяви министърът.

Демерджиев подчерта, че отговорността на МВР е била да осигури присъствието на Невзоров пред българските правоохранителни органи и да съдейства за събирането на информация.