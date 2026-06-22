IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 114

Олег Невзоров: Да се чувствам виновен? Не! ВИДЕО

Той заяви, че не е бягал от България

22.06.2026 | 18:37 ч. 52
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Собственикът на КУБ Корпорация Олег Невзоров е категоричен - не се чувства виновен за случващото се в "Баба Алино". 

Украинецът беше причакан от журналисти пред МВР, където днес бе разпитан относно казуса с незаконното строителство. 

"Да се чувствам виновен? Не!", заяви той с усмивка на лице. 

Невзоров обеща да разкаже всичко след проверките, като на няколко пъти се оправда с течащата проверка от правоохранителните органи и държавните институции. 

"Мога да говоря след нея", каза той. "След проверката ще има брифинг. Не знам колко ще продължи, чакам. Надявам се на справедливост и истина от държавните органи. Всички документи са в правоохранителните служби", заяви предприемачът. 

Попитан защо се връща чак сега бизнесменът плавно се измъкна, като каза, че не разбира добре български. По-късно той заяви, че не е бягал от властите и различните информаци, които излизали в медиите, били лъжа.

"Сега съм тук, във Варна, в България. Не съм виновен", каза той.

Той отказа коментар дали ще бъде свидетел срещу Благомир Коцев и отрече да е давал пари.

Свързани статии

"На никой не съм давал пари", посочи той.

Невзоров отрече да е съден в Украйна.

"Не съм съден. С две висши образования съм. Нямам никакви призовки", заяви той и отрече да има политици на високо ниво, които да са го пазили.

По думите му "Баба Алино" е напълно законно и има всички документи за това. Той отново подчера, че само властите могат да докажат, че всичко е било народ. 

Невзоров е в България и тази вечер за трети път в рамките на по-малко от седмица бе на разпит в полицията в морската столица. 

Украинецът е влязъл в България на 16 юни, след което е бил разпитан. До момента срещу него няма повдигнато обвинение, нито заповед за задържането му. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Олег Невзоров Баба Алино Варна разпит
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem