Олег Невзоров: Да се чувствам виновен? Не! ВИДЕО

Собственикът на КУБ Корпорация Олег Невзоров е категоричен - не се чувства виновен за случващото се в "Баба Алино".

Украинецът беше причакан от журналисти пред МВР, където днес бе разпитан относно казуса с незаконното строителство.

"Да се чувствам виновен? Не!", заяви той с усмивка на лице.

Невзоров обеща да разкаже всичко след проверките, като на няколко пъти се оправда с течащата проверка от правоохранителните органи и държавните институции.

"Мога да говоря след нея", каза той. "След проверката ще има брифинг. Не знам колко ще продължи, чакам. Надявам се на справедливост и истина от държавните органи. Всички документи са в правоохранителните служби", заяви предприемачът.

Попитан защо се връща чак сега бизнесменът плавно се измъкна, като каза, че не разбира добре български. По-късно той заяви, че не е бягал от властите и различните информаци, които излизали в медиите, били лъжа.

"Сега съм тук, във Варна, в България. Не съм виновен", каза той.

Той отказа коментар дали ще бъде свидетел срещу Благомир Коцев и отрече да е давал пари.

"На никой не съм давал пари", посочи той.

Невзоров отрече да е съден в Украйна.

"Не съм съден. С две висши образования съм. Нямам никакви призовки", заяви той и отрече да има политици на високо ниво, които да са го пазили.

По думите му "Баба Алино" е напълно законно и има всички документи за това. Той отново подчера, че само властите могат да докажат, че всичко е било народ.

Невзоров е в България и тази вечер за трети път в рамките на по-малко от седмица бе на разпит в полицията в морската столица.

Украинецът е влязъл в България на 16 юни, след което е бил разпитан. До момента срещу него няма повдигнато обвинение, нито заповед за задържането му.