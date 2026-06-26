"Маркет линкс": 5% спад в доверието към кабинета "Радев"

Спад в доверието към кабинета на Румен Радев. Това отчита ново проучване на агенция "Маркет линкс".

Според данните одобрението към правителството е спаднало с 5% до 45% през юни, в сравнение с месец по-рано.

"Има обществена реакция на това, което се вижда още през първия месец и половина от работата на този кабинет. Обществената реакция не е позитивна. Недоверието към кабинета се увеличава с 6%. В същото време с 5% намаляват тези, които казват, че имат доверие в него. Резултатът все още е много висок - 45% доверие в кабинета. По принцип това е изключително силен старт. Особено ако го съпоставим със септември 2025 г. и със служебния кабинет, когато имахме около 20–25%. Все пак 50% е много високо ниво. Резултатите са измерени преди официалното обявяване на бюджета", обясни Добромир Живков пред bTV.

По думите му, доверието в правителството има огледално отражение и при премиера.

"При Радев спадът, както го наричаме в нетния рейтинг, не е 11%, както видяхме при правителството, а 9%", коментира той. "Тоест имаме намаление с около 3% на декларираното доверие в него, но едновременно с това и увеличение с 6% на недоверието. Това показва много силното мажоритарно влияние и силната фигура на премиера, който до голяма степен определя обществените нагласи към кабинета. Взаимовръзката между премиера и правителството се вижда много ясно и в измененията, които наблюдаваме през този месец в доверието към господин Радев“, посочи той.

При останалите политически лидери, рекордьор по ниско доверие е Делян Пеевски от ДПС - доверие от 6% и рекордно високо недоверие от 90%.

На второ място е Костадин Костадинов от "Възраждане" с 14% доверие и 65% недоверие, следван от Божидар Божанов с 11% доверие и 61% недоверие и Ивайло Мирчев с 12% доверие и 63% недоверие.

"Трябва да отбележим, че доверието остава в позитивната част на скалата специално за премиера, докато останалите политически лидери продължават да се движат около 9-14% доверие", отбеляза социологът.

Те са подредени в изследването отново по така наречения нетен рейтинг - разликата между позитивния и негативния рейтинг.

Атанас Атанасов от "Демократична България" е с 9% доверие, Асен Василев - с 12%, Бойко Борисов - с 13%.

Ако има предсрочни избори сега, партийната подкрепа, въз основа на заявилите, че твърдо ще гласуват, ще се раздели по следния начин:

"Прогресивна България" би спечелила избори през юни с 39,1%, а ГЕРБ би била втора с тройно по-нисък вот - 13,1%. Третата позиция е за ПП-ДБ с 11,8%, а ДПС е четвърта с 4,9%, следвана от "Възраждане" - 4,2%.

Според изводите от изследването над 50% от анкетираните са склонни да подкрепят или поне да приемат без особена критичност действията на кабинета. Например 41% смятат, че правителството се опитва да въведе ред след хаоса, а 19% са на мнение, че правителството допуска грешки, но е рано за окончателна оценка.

От друга страна, около една трета от хората имат по-критични нагласи към настоящото управление. 21% смятат, че правителството изглежда неподготвено, а 11% приемат по-тежкото обвинение, че това управление не променя модела, срещу който е заявило, че ще се бори, когато дойде на власт.

"Тоест има известно колебание по отношение на това какво може да предложи този кабинет и това управление, но подкрепата към него все още е доминираща", заяви Добромир Живков.

Социологът съобщи, че 29% от анкетираните споделят позицията, че лошото наследство се използва като оправдание.

Проучването, проведено сред 1005 души в периода 13-21 юни чрез пряко лично интервю и онлайн анкета, е реализирано преди представянето на проектобюджета за 2026 година.