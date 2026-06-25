Радев: Войната в Украйна трябва да приключи, България ще подкрепи Киев

Международната общност трябва да насочи усилия и средства не само към бъдещото възстановяване на Украйна, но и към прекратяването на войната като условие за този процес. Това заяви министър-председателят Румен Радев в изказването си на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, която тази година се провежда в полския град Гданск.

Форумът се организира ежегодно и събира държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнеса. Основната му цел е координиране на усилията за следвоенното възстановяване на Украйна.

Войната трябва да приключи

В изказването си българският премиер припомни, че войната в Украйна продължава вече повече от 4 години, а на 11 юни е надхвърлила продължителността на Първата световна война.

"Тази война на изтощение, разрушение и опустошение трябва да приключи", подчерта Румен Радев.

По думите му прекратяването на военните действия и търсенето на устойчиво мирно решение трябва да бъдат обща цел. Премиерът посочи, че това решение следва да бъде основано на Устава на ООН, принципите на международното право и средствата на дипломацията.

Румен Радев заяви още, че преодоляването на последиците от войната не е само икономически въпрос. Според него възстановяването на Украйна е пряко свързано със стабилността, сигурността и конкурентоспособността на цяла Европа. Той подчерта, че България е готова да подкрепя този процес в дългосрочен план.

Три стратегически области за подкрепа

Българският министър-председател открои три стратегически направления, в които страната ни може да допринесе за възстановяването на Украйна, включително чрез инициативи за регионално сътрудничество. Това са енергийната диверсификация, свързаността в Черноморския регион и сътрудничеството в сферата на сигурността.

Румен Радев посочи, че диверсификацията на източниците и маршрутите за пренос на енергийни ресурси е ключова за устойчивото развитие на Украйна. По думите му България допринася за това чрез участието си в разширяването на Вертикалния газов коридор.

Проектът свързва газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна. След завършването си той трябва да повиши сигурността на доставките на природен газ за Украйна и да укрепи енергийната ѝ сигурност.

Премиерът отбеляза и потенциала на проектите за пренос на електроенергия от региона на Каспийско море към Европа, които също могат да бъдат използвани в процеса на възстановяване на Украйна. Той акцентира и върху възможностите на Трансбалканския газопровод.

Черно море и новите транспортни коридори

Подобряването на свързаността в Черноморския регион също беше посочено като ключово за възстановяването и икономическите връзки на Украйна. Румен Радев подчерта, че като една от двете държави членки на ЕС с излаз на Черно море България има отговорност за оформянето на европейската политика в региона в съответствие със Стратегическия подход на ЕС към Черно море.

В тази връзка премиерът припомни, че България работи за изграждането на Транспортен коридор 8, който трябва да свърже Адриатическо и Черно море чрез модерна железопътна и пътна връзка.

Той посочи и съвместната работа с Гърция и Румъния по създаването на мултимодалния коридор Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе-Констанца. По думите му този маршрут ще създаде надеждни нови вериги на доставки за целия регион и за Украйна.

Морска сигурност и защита на инфраструктурата

Румен Радев открои и партньорството между България и Румъния за създаването на общ Център за морска сигурност в Черно море. Според него тази инициатива може да допринесе за икономическото възстановяване на Украйна чрез обмен на информация, защита на критичната морска инфраструктура и гарантиране на свободата на корабоплаване.

Центърът се разглежда и като инструмент за опазване на околната среда и за наблюдение на рисковете за сигурността в Черноморския регион.

ЕС, реформи и българската общност в Украйна

Министър-председателят отбеляза и силната амбиция на Украйна да се присъедини към Европейския съюз. Той призова този стремеж да се превърне в реален двигател за институционални реформи, модернизация и изграждане на привлекателна, прозрачна и предвидима икономическа среда.

Според Румен Радев такава среда трябва да насърчава дейността на местния бизнес и да стимулира преките инвестиции в украинската икономика.

Премиерът напомни още, че България е държавата членка на ЕС с най-голямо национално малцинство в Украйна. Българската диаспора там надхвърля 250 000 души, което според него е още една причина страната ни да бъде силно заинтересована от постигането на мир и от създаването на най-добри възможности за възстановяването на Украйна.

"България е готова да работи активно и е твърдо ангажирана с този процес", заяви премиерът Румен Радев.