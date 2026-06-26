ИПБ за мантинелите: Държавният орган, управляващ милиарди левове, официално вдига ръце

Докато по пътищата на България продължават да загиват хора, а обществото с право задава въпроси защо мантинелите не спасяват животи, а разрязват автомобили, държавният орган, управляващ милиарди левове от нашите данъци, официално вдига ръце. Това пишат в своя позиция относно мантинелите от Институтът за пътна безопасност (ИПБ).

Те предоставят на медиите "скандално" решение (Решение № РД-ОИ-83/08.11.2024 г.) от председателя на Управителния съвет на АПИ, издадено в отговор на официално запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от председателя на УС на ИПБ Богдан Милчев.

"Този документ не е просто административен отказ - той е самопризнание от преди две години за абдикация от отговорност", пишат от ИПБ.

"От черно на бяло написаните отговори на АПИ лъсват следните стряскащи факти", допълват те и изброяват:

АПИ НЕ притежава и НЕ съхранява краш тестовете и изпитните протоколи (съгласно европейския стандарт EN 1317) за мантинелите и преходните елементи, монтирани по родните пътища! Според агенцията тези документи били "при производителите". Това означава, че държавата плаща стотици милиони за пасивна безопасност „на сляпо“, без реално да е проверила какво купува и монтира.

(съгласно европейския стандарт EN 1317) за мантинелите и преходните елементи, монтирани по родните пътища! Според агенцията тези документи били "при производителите". Това означава, че държавата плаща стотици милиони за пасивна безопасност „на сляпо“, без реално да е проверила какво купува и монтира. Пълен отказ от отговори за корупционния риск и конфликта на интереси! На конкретните въпроси как АПИ предотвратява конфликти на интереси при валидирането на декларациите за експлоатационни показатели и каква е вътрешната им програма за защита на подателите на сигнали за нарушения (Whistleblower Protection Program), АПИ цинично отговаря, че това "изисквало тълкуване и разяснения" и не било обществена информация.

Крие ли се информация за корупция? Настоявахме за ясна статистика (в табличен вид по години) за това колко служители на АПИ са хванати в корупционни или неетични практики от 2010 г. насам и какви са последствията. Отговорът? Пълно административно размиване на темата без никакви конкретни данни.

Липса на прозрачност за АМ "Хемус"! АПИ отказа да предостави конкретни GPS координати и данни за типа мантинели на автомагистрала "Хемус", оправдавайки се, че обработката на тези данни "излизала извън приложното поле на закона". Как тогава АПИ поддържа и контролира тези системи, ако за нея е непосилно да ги систематизира?

Моделът не е променен: Мълчанието на министерството

"Институтът за пътна безопасност обръща специално внимание на оглушителното мълчание на настоящия министър на регионалното развитие и благоустройството. Припомняме, че същият заемаше този пост и през периода 2022-2023 г. Именно тогава дейностите по поддръжка и изграждане на ограничителни системи се възлагаха и изпълняваха по абсолютно същите порочни правила", пишат от агенцията.

По думите им липсата на каквато и да е реакция днес е категорично доказателство, че корупционният модел в пътния сектор отказва да бъде променен.

"От години Институтът за пътна безопасност алармира, че секторът на крайпътните ограничителни системи е сред тези с най-висок корупционен риск в държавата", пишат от ИПБ в заключение.