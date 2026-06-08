ИПБ: Мантинелите са корупционното Елдорадо на пътния сектор в България

От Института за пътна безопасност (ИПБ) заявиха в своя позиция до медиите, че мантинелите са корупционното Елдорадо на пътния сектор в България.

Според тях, това са съоръженията, през които се краде най-лесно, най-бързо и най-непроследимо. Пътните експерти посочиха, че "в петък на парламентарен контрол министър Шишков се e опитал да легитимира един грабеж, криейки се зад темата за смъртта по пътищата".

Ето какво написаха още от ИПБ:

Използването на страха на хората като параван за светкавичното и непрозрачно харчене на 90 милиона евро без ДДС чрез "ин-хаус" договор в АПИ е връх на цинизма. Зад тази схема стои докладът на Даниел Иваничков, а мащабът ѝ излиза извън всякаква икономическа логика.

Абсурдът на цифрите: При средна пазарна цена от 60–75 евро на линеен метър, тази космическа сума се равнява на 1200 километра чисто нови мантинели (6% от цялата пътна мрежа в страната).

За да има реална необходимост от такова "аварийно" възстановяване наведнъж, България трябва да е преминала през тежки военни действия или опустошително природно бедствие.

Ръст от 1300%: За периода 2014–2019 г. АПИ е похарчила общо 70 млн. лева за ограничителни системи. Днес се настоява под предлог "пътна безопасност" за една година да се изхарчат близо три пъти повече пари, отколкото за пет години в миналото.

Хронология на подвеждащите твърдения в рамките на един ден

В опитите си да защити схемата пред обществеността, само в рамките на няколко часа министър Шишков допусна серия от сериозни фактологични несъответствия и манипулативни изказвания, оплитайки се в темите за ремонтите и пътната сигурност:

1. Казусът със "свалените" задания за текущ ремонт и поддръжка (ТРП): Министърът се опита да прехвърли топката, заявявайки, че заданията за текущи ремонти са били свалени от АПИ.

Истината е, че те се намират на сайта на МРРБ и могат да бъдат премахнати оттам по изрично негово разпореждане.

2. Параванът с "личните данни": Беше лансирана версията, че въпросните задания за ТРП са свалени временно, за да се заличат подписите на служителите с цел защита на личните данни.

ИПБ разполага с доказателства, че това не отговаря на истината - подписите в някой от документите стоят, а мотивът е изцяло измислен.

3. Фиктивният капацитет на "Автомагистрали": Министърът разпространи неистината, че държавното дружество има капацитет самостоятелно да подмени и монтира 1200 км обезопасителни системи.

Дружеството няма такъв капацитет, което е ясен знак за скрито привличане на частни подизпълнители без конкурс.

4. Административно бездействие: Наблюдава се и друг ярък парадокс - откакто Шишков е министър, в системата няма качено нито едно ново задание за ремонт. Това означава или че пътищата в България изобщо са спрели да се ремонтират, или че министърът съвсем съзнателно укрива информация от обществото.

Защо мантинелите са "златното гърне" на корупцията

Двойно плащане и изкуствен дефицит: В огромна част от случаите щетите по ограничителните системи се покриват от застрахователите по линия на "Гражданска отговорност".

Вместо държавата да си прибере дължимото от тях, министър Шишков настоява тези пари да бъдат отпуснати наново от държавния бюджет. Така за една и съща смачкана ламарина ще платят веднъж застрахователите и веднъж – данъкоплатците, а милионите ще потънат в "нашите" фирми.

Липса на контрол: Никой в държавата не контролира колко точно метра са деформирани при ПТП. Масова практика е да се подменя здрав участък, да се фактурира като нов, а старият да се предава за скрап или просто да се пребоядисва.

Министър Шишков не спасява човешки животи, а финансовите интереси на пътното лоби. Институтът за пътна безопасност настоява за незабавно спиране на процедурата и спешна намеса на контролните и разследващите органи.