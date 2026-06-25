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Отново: Камион цистерна скъса мантинелата на "Струма" и удари автомобил ВИДЕО

Инцидентът е станал при Мало Бучино

25.06.2026 | 14:23 ч. Обновена: 25.06.2026 | 15:13 ч. 48
Отново: Камион цистерна скъса мантинелата на "Струма" и удари автомобил ВИДЕО

Тежкотоварен камион - цистерна е скъсал мантинелите и ударил лек автомобил в насрещното платно на магистрала "Струма", съобщиха от МВР. 
Има един леко пострадал. На място вече са екипи на КАТ. 

Пътнотранспортното произшествие е станало около 13 часа в участъка от аутобана при софийското село Мало Бучино. 

От публикувания видеоклип на фейсбук страницата "Катастрофи в София" се виждат смазаните от камиона цистерна мантинели. Тежкотоварното возило е преминало в платното за насрещно движение и е ударило кола. 

Движението е блокирано, образувала се е тапа. 

По информация на Спешна помощ шофьорът на автомобила е с гръдна травма и е транспортиран в "Пирогов".

Тодор Георгиев, коментира във фейсбук групата:

"Бетонните мантинелни модули са на същата цена като ламаринените. Но са доста по-безопасни и реално могат са помогнат.
В целия цивилизован свят, магистралите са разделени от бетонни модули.
Само че не изискват толкова много поддръжка и подмяна.
Сиреч - нЕма далавера, не могат да се източат толко кинти.
Обаче кинти има за незнамколко стотици ЕЙ АЙ камери, които гледат да ти пратят глоба ако случайно минеш у другата лента и забраиш мигача.
Кинти за пътища, които не приличат на последици от бомбардировка (90% от пътищата в София), няма.
Кинти за бетонни модули има, ама се слагат тенекета, че е далавера да се точат пари.
Дано поне тия ЕЙ АЙ камери хванат как душите на следващите жертви напускат тялото, да се гордеем че сме открили паранормалното.
Щото дебилонормалното ни е номер едно.
Айде на протест пак, че не се трае вече..."

Бащата на Сияна, Николай Попов пък пита: 

Отново! Мало Бучино!

Пътят ли е виновен, мантинелата ли?

Сухото време или може би аз?

Експертът Диана Русинова написа на фейсбук страницата си: Втора подобна катастрофа за по-малко от 24 часа. Мисля, чи диалогът за бетонените предпазни съоръжения излиза много спешно на дневен ред.

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Тагове:

отоново камион скъса мантинелите Мало Бучино
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