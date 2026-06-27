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Проданов, ПБ: Инвестираме в бъдещето на България

План-сметката скара управляващи и опозиция

27.06.2026 | 01:30 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

В началото на днешното пленарно заседание управляващи и опозиция обсъдиха проектобюджета, както и промените в състава на постоянните парламентарни комисии. Точката беше първа в дневния ред.

От парламентарната трибуна лидерът на “Възраждане“ Костадин Костадинов изчете декларация, в която осъди високия пътен травматизъм в страната. Той заяви, че досегашната политика на държавата е била насочена към повишаване на събираемостта на глобите, а не към подобряване на безопасността на гражданите.

След него декларация направи Константин Проданов от “Прогресивна България“, в която той заяви, че партията няма да защитава конкретни параметри на Бюджет’26, защото задачата се пада на финансовия министър.

“Ние от “Прогресивна България“ имаме ролята да пазим истината от политическите спекулации”, каза Проданов.

Той отхвърли отправените вчера критики от “Продължаваме промяната“, че Бюджет 2026 представлява “капково напояване за хората и водопад от евро за кръговете на олигархията“.

Спор за проектобюджета

По думите му числата разкриват мащаба на политическото лицемерие и безотговорността на опозицията, която се представя като спасител. “Разходите на опозицията бяха по-ниски само на хартия, защото скриха приходите в чекмеджетата“, отговори Проданов.

Според него процедурата по свръхдефицит, започната от Европейската комисия, е резултат от управлението на държавните финанси от предишните управляващи.

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“Няма как едновременно да бъде намален дефицитът и да се раздават още средства“, на мнение е Проданов.

От трибуната на НС той увери, че минималната работна заплата, както и възнагражденията в публичния сектор не са замразени, а за тях са предвидени конкретни индексации. Проданов добави, че пенсиите са осъвременени по т.нар. “швейцарско правило“.

Депутатът от ПБ беше категоричен, че с Бюджет 2026 няма да бъдат купувани нови автомобили за управляващите. По думите му средствата за издръжка, които опозицията предлага да бъдат орязани, са предназначени за гориво за патрулните автомобили на МВР, храна за социалните домове, оборудване за болниците и отопление на училищата.

“Ние спираме теча на публичните средства чрез контрол върху индексациите в строителството, таван на авансовите плащания, прекратяване на практиката средства да се разпределят непрозрачно към общините и въвеждане на строг контрол върху публичните разходи. Избираме да инвестираме в бъдещето на България“, каза още Проданов.

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Тагове:

Прогресивна България Константин Проданов Бюджет 2026 МРЗ пенсии дефицит
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