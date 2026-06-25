Крум Зарков: Няма нужда от истерия, а от разумен бюджет

“Няма нужда от истерия за предложения бюджет. Той е внесен в края на юни месец. Прогнозите в него за дефицита и за приходната част са по-реалистични от тези в предложените от предишните правителства, където приходите бяха изкуствено завишени. Добре е, че тези факти станаха обществено известни. Дефицитът е такъв. Въпросът е как той ще бъде преодолян, но това е дебат за следващия бюджет. Ние ще държим това да не е за сметка на хората, които най-малко са допринесли за този дефицит - трудещите се”, каза в интервю за БНР председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.



По думите му трябва да покажем като общество, а политическата класа като политици, дали сме способни да проведем един разумен дебат. Той подчерта, че е крайно време да бъде обсъдена и данъчно-осигурителната система в България, която е несправедлива и неудържима в този вид.

Съдебната реформа

На въпрос за промените в Закона за съдебната власт Зарков подчерта, че е необходимо преди всичко промяна в съзнанието на народните представители, за да бъде изборът на нов Висш съдебен съвет качествено различен. Според него това няма как да бъде решено само с промени в закона, каквито и текстове да бъдат включени в него.

“Това, което може сериозно да повлияе, е съзнанието на самите народни представители, които ще трябва да проведат този избор. Те ще изпращат там представители, които да защитават партийните им интереси, както досега, или ще изпратят авторитетни юристи, които да управляват съдебната власт независимо от волята на тези, които са ги избрали?“, обясни социалистът.Зарков е категоричен, че не е достатъчно в закона да пише, че трябва да имат високи нравствени и професионални качества, а избраните трябва да имат неоспорим авторитет. Той припомни, че сме били свидетели как хора, които не се срамуват, прикрити от своята анонимност, просто изпълняват партийните повели на посочилите ги, независимо колко обществено неприемливи са, срещу всички експертни становища и законови изисквания.

“Всичко е в ръцете на народните представители. Дали ще гледат самите кандидати и техния авторитет, или се събират на парламентарна група и председателят ѝ казва: „Това е нашият човек“ и те го гласуват. Всичко ще проличи в самата процедура и по резултата. Ще има 11 души, изпратени от парламента, и тогава ще е ясно дали се върви в правилната посока или не“, обясни председателят на левицата.

