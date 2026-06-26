В защита на Комисията по досиетата: Гласът на жертвите на комунистическия режим

Намерението на управляващите, заложено в проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г. за закриването на Комисията по досиетата под предлог за бюджетни икономии, не е просто административно решение, а е директен удар срещу демократични ценности, борбата на обществото от 1989 г. за прозрачност и скъсване със зависимостите от тоталитарното комунистическо минало, и запазване на нашата обща историческа памет.



“Ние, жертвите на насилствената асимилация, проведена от тоталитарната власт на БКП начело с Тодор Живков, лично видяхме с очите си как комунистическият режим използваше машината за репресии и пропаганда, за да преследва хората и да съсипва човешки съдби”, се казва в официалната позиция на гражданската организация “Справедливост, права и културно сътрудничество на Балканите“, разпространена до медиите.

От организацията добавят, че обединява онези, които носят в себе си живата памет за насилствената асимилация, проведена от БКП начело с Тодор Живков.

“Като председател, аз самата съм дъщеря на жертва на този режим, и заедно с мен в организацията членуват както оцелели от концлагера “Белене“, които преминаха през ада на остров Персин, така и семействата, чийто живот бе разкъсан от репресиите. Ние сме тези, които бяхме подложени на незаконно и безчовечно отношение, борейки се за своето право на съществуване”, се казва още в позицията.

Този терор използваше целия държавен репресивен апарат, включително Държавна сигурност, прилагайки физически и психологически натиск срещу всеки, който се противопоставяше. В свят без закони и със системно потъпкване на човешките права, единствената „вина“ на тези хора бе отказът им да приемат насилствената смяна на имената, както и защитата на тяхната етническа принадлежност, вяра и културна идентичност.

Днес, благодарение на Комисията по досиетата, имаме възможността да работим с документите, които осветляват мрачните страници на тоталитарната диктатура. Комисията не само съхранява архивите на репресивния апарат за престъпленията от близкото минало, но изпълнява безценна историческа мисия за осигуряване на прозрачност и правото на информираност на гражданите и помирението с историята. Архивите, до които имаме достъп, не са просто купчина хартия, това са нашите лични съдби, доказателство за откраднатото ни детство, нормален живот, потъпканото ни достойнство и съпротивата ни срещу цялата тази безчовечност на комунистическия режим.



Комисията по досиетата е един от основните стълбове на нашата демокрация. В нашата страна, която е член на ЕС и НАТО, най-силното доказателство за усилията ни за демокрация от 1989 г. насам, е разкриването на тайните сътрудници на репресивния апарат на БКП. Съществуването на тази институция и дейността ѝ е жизненоважна гаранция, че престъпленията на тоталитарния режим ще бъдат осветени и че няма да се повторят.



Обръщаме се към онези, които се опитват да заличат истината, като затворят архивите на Комисията по досиетата и скрият сътрудниците на комунистическите служби: Защо искате да закриете една толкова важна за обществото институция, скривайки се зад бюджетни разчети?

Какво бъдеще се опитвате да изградите, като затъмнявате историята ни?



Ние сме убедени, че обществата, които избягват да се изправят пред мрачното си минало, са обречени то да се повтори. Затова сме решени да се борим и да отстояваме правото си на достъп до архивите на комунистическия репресивен апарат и да защитаваме справедливите достижения на отворените архиви от близкото минало и процеса на осветяването на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби на ръководни постове в държавата.