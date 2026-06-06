Солидарни с жертвите на комунистическия режим: Поклонение в "Белене"

"Солидарни с жертвите и техните наследници" е мотото на тазгодишното поклонение в памет на жертвите на комунистическия режим в концлагера "Белене". Така ще бъде изразена подкрепа към тях срещу опита да бъдат подменени основни факти от историята на концлагера, съобщи координаторът на Инициативната група, която организира поклонението, журналистът Христо Христов.

Поклонението по традиция ще се състои на бившия Втори обект на концлагера на дунавския остров Персин.

Организаторите посочват, че участниците ще бъдат допускани срещу документ за самоличност, който се представя на входа на администрацията на затвора преди преминаването на понтонния мост. Няма да бъдат допускани граждани в нетрезво състояние, употребили наркотици или въоръжени лица.

Влизането на остров Персин ще започне в 09:00 часа.

Нова постоянна изложба "Земеделците концлагеристи на "Белене" ще бъде открита на Втори обект.

Специален гост на тазгодишното поклонение ще бъде историкът проф. Пламен Павлов.

"На годишното поклонение ще бъде разпространена петиция за запазване на оригиналния вид на бившия концлагер срещу намерението на Община Белене да „възстановява“ концлагера в първоначалния му вид в нарушение на решение на Министерския съвет от 2017 г., с което тя е получила правото на управление на Втори обект за пет години за изграждане на паметник и реновиране на предоставените сгради, неизпълнено до момента", допълва Христов.