Колоната от коли в посока Гърция е над километър ВИДЕО

Километрична опашка и задръстване в посока Гърция през Маказа. Трафикът е интензивен, а превозните средства се движат бавно. Чака се около 30 минути, съобщава “24 часа”.

Причината за образувалото се задръстване е дезинфекционният ров на гръцка територия, през който всички автомобили преминават със значително намалена скорост. Това води до натрупване на превозни средства и образуване на дълга колона още преди навлизането в Гърция.

Дезинфекционното съоръжение, наричано от туристите "гьола" е въведено от гръцките власти като противоепизоотична мярка и към момента всички автомобили задължително преминават през него, което забавя движението.