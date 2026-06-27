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Колоната от коли в посока Гърция е над километър ВИДЕО

Причината е съоръжение за дезинфекция от гръцката страна

27.06.2026 | 12:43 ч. 6
Колоната от коли в посока Гърция е над километър ВИДЕО

Километрична опашка и задръстване в посока Гърция през Маказа. Трафикът е интензивен, а превозните средства се движат бавно. Чака се около 30 минути, съобщава “24 часа”.

Причината за образувалото се задръстване е дезинфекционният ров на гръцка територия, през който всички автомобили преминават със значително намалена скорост. Това води до натрупване на превозни средства и образуване на дълга колона още преди навлизането в Гърция.

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Дезинфекционното съоръжение, наричано от туристите "гьола" е въведено от гръцките власти като противоепизоотична мярка и към момента всички автомобили задължително преминават през него, което забавя движението.

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Тагове:

Гърция задръстване Маказа автомобили дезинфекционният ров
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